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Dünya

Bulgaristan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Rumen Radev, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini de yapmıştı

14 Kasım 2016 01:26

Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli General Rumen Radev, cumhurbaşkanı seçildi.

Eski Hava Kuvvetleri komutanı emekli General Radev, ikinci turda oyların yüzde 58.1'ini alırken, rakibi olan Parlamento Başkanı Tzetzka Tzaçeva ise oyların 35.3'ünü alabildi.

Radev, Bulgaristan’ın 1989 yılında girdiği 27 yıllık demokratik sistemin 5. Cumhurbaşkanı olacak. Bu arada, Başbakan Boyko Borisov, GERB’in adayı olan Parlamento Başkanı Tzetzka Tzaçeva'nın seçimi kaybetmesi durumunda hükümetinin istifasını sunacağını bildirmişti. Borisov, partisinin cumhurbaşkanlığı yetkisinin dışında kalması durumunda GERB partisinin de yönetimden çekilmesinin son derece doğal bir karar olduğunu açıklamıştı. Borisov'un kararı merakla bekleniyor.

Kimdir?

Bulgaristan’ın 53 yaşındaki yeni Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 1982'de memleketi Dimitrovgrad’daki Matematik Lisesi’ni ve ardından Dolna Mitropoliya Hava Kuvvetleri Yüksek Okulu’nu tamamladı. Sofya’daki Gergi Rakovsi Yüksek Harp Okulu’nda eğitimini sürdüren Radev, doktorasın  aldıktan sonra 2003 yılında ABD’deki Maxwell Hava Üssü’nde Stratejik Araştırma dalında eğitim gördü.

Bulgaristan’ın en tecrübeli jet pilotu olarak nitelenen Radev, korgeneral rütbesine kadar yükselerek Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Radev, özellikle hava sahasının korunması konusunda Boyko Borisov Hükümetinin Savunma Bakanı Nikolay Nençev ile ciddi görüş ayrılıkları yaşadı. Hava Kuvvetleri komutanı olarak çok sayıda ödül alan Radev, askeri görevi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Müdiresi Desislava Gençeva ile evli. Radev'in yardımcılığını BSP’den Avrupa Parlamentosu Milletvekili olan İliyana Yotova yapacak.

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