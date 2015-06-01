Bulgaristan'ın efsane futbol kulübü CSKA Sofya 4. lige düşürüldü

Bulgaristan Futbol Federasyonu, CSKA Sofya Kulübü'nün profesyonel lisansını iptal ederken, kırmızı-beyazlı ekip 4. lige düşürüldü.

Bir süredir ekonomik sebeplerle zor bir dönemden geçen CSKA Sofya'nın, Temyiz Kurulu'na yaptığı itirazlar kabul edilmedi. CSKA Sofya'nın yanı sıra Lokomotiv Sofya ve Marek kulüplerinin de profesyonel lisansları iptal edildi. CSKA Sofya'nın kararın ardından, konuyu UEFA veya CAS'a götürebileceği belirtilse de, Bulgaristan basınında CSKA Sofya adına verilen kararın değişmeyeceği görüşü hakim.

CSKA Sofya bu sezon Bulgaristan Ligi'ni 3. sırada tamamlarken, Lokomotiv Sofya ise 12. sırada yer almıştı.