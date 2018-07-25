Bulgaristan'dan Türkiye'ye sel uyarısı

Sağanak yağmurlardan dolayı bir dizi noktada olağanüstü hal ilan eden Bulgaristan'dan komşuları Türkiye ile Yunanistan'a Meriç ve Arda nehirlerinin taşabileceği uyarısı geldi.

Bulgaristan hükümeti, Meriç ile Arda nehirlerinin önümüzdeki günlerde beklenen sağanak yağmurlar nedeniyle taşabileceği konusunda Türkiye ile Yunanistan’a uyarıda bulundu.

Sofya’dan yapılan açıklamada, Arda üzerinde, Yunanistan sınırının yakınında yer alan Ivaylovgrad Barajı’nın birkaç gün içinde taşmasının beklendiği belirtildi. Aynı şekilde, Türkiye sınırında, Kapıkule kapısındaki sınır kenti Svilengrad’da da bugün ve yarın Meriç’in suyunda büyük bir artış ve taşma beklendiği açıklandı.

Bulgaristan’da son günlerde devam eden sağanak yağmurlardan dolayı bir dizi beldede olağanüstü hal ilan edildi. Teteven kentinde dün bir kişi sel suyuna kapılarak yaşamını yitirmişti.