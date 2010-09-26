Bulgaristan’dan Türk heyetine tavır

T24- Bulgaristan’ın Türk karşıtı milliyetçi Başbakanı Boyko Borisov, New York’ta perşembe günü yapılan “Balkan Liderleri Zirvesi”nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e karşı takındığı tavırla geceye damgasını vurdu.



New York’un tarihi otellerinden Waldorf Astoria’da yapılan, Sırbıstan hariç tüm Balkan ülkelerinin liderlerinin katıldığı gecede onur konuğu Abdullah Gül’dü.



Bulgar gazetesi Trud’un haberine göre, Bulgar diplomatik kaynaklar, “fazla gösterişli” buldukları bu geceyi “Türkiye’nin etkisini gösterme çabası” olarak değerlendirdi ve rahatsız oldu. Gazeteye göre, Gül toplantıya geldiğinde herkes Gül’le selamlaşmak için ayağa kalktı.



Hatta Makedonya Cumhurbaşkanı George Ivanov ile Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Gül’e ulaşmak için birbirlerini itti.



Borisov “Ayağa kalkmadım. Gül oturduğumu gördü. Amacımı anladı ve özellikle yanıma gelerek elimi sıktı” dedi. Trud’a göre bu hareketin ardında Borisov’un konuşma sırası öne alındı. O da konuşmasına Bulgaristan’ın Osmanlı’dan bağımsızlığını ilan ettiği 22 Eylül bayramını kutlayarak başladı.



Konuşma sonrası Gül’ün yanına giderek “Daha önemli işleri olduğunu” söyledi ve yemeğe katılmadan salondan ayrıldı.



