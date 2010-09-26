T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bulgaristan’dan Türk heyetine tavır

Bulgaristan Başbakanı 'Balkan Liderleri Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e karşı takındığı tavırla geceye damgasını vurdu.

26 Eylül 2010 03:00

T24- Bulgaristan’ın Türk karşıtı milliyetçi Başbakanı Boyko Borisov, New York’ta perşembe günü yapılan “Balkan Liderleri Zirvesi”nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e karşı takındığı tavırla geceye damgasını vurdu.


New York’un tarihi otellerinden Waldorf Astoria’da yapılan, Sırbıstan hariç tüm Balkan ülkelerinin liderlerinin katıldığı gecede onur konuğu Abdullah Gül’dü.


Bulgar gazetesi Trud’un haberine göre, Bulgar diplomatik kaynaklar, “fazla gösterişli” buldukları bu geceyi “Türkiye’nin etkisini gösterme çabası” olarak değerlendirdi ve rahatsız oldu. Gazeteye göre, Gül toplantıya geldiğinde herkes Gül’le selamlaşmak için ayağa kalktı.


Hatta Makedonya Cumhurbaşkanı George Ivanov ile Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Gül’e ulaşmak için birbirlerini itti.


Borisov “Ayağa kalkmadım. Gül oturduğumu gördü. Amacımı anladı ve özellikle yanıma gelerek elimi sıktı” dedi. Trud’a göre bu hareketin ardında Borisov’un konuşma sırası öne alındı. O da konuşmasına Bulgaristan’ın Osmanlı’dan bağımsızlığını ilan ettiği 22 Eylül bayramını kutlayarak başladı.


Konuşma sonrası Gül’ün yanına giderek “Daha önemli işleri olduğunu” söyledi ve yemeğe katılmadan salondan ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24