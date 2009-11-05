Bulgaristan'dan oy kullanma yasağı

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Rumyana Jeleva, yurtdışındaki Bulgaristan vatandaşlarının bulundukları ülkelerde oy kullanmalarını yasaklayacak bir yasa tasarısı hazırlamayı düşündüklerini açıkladı.



En çok Türkiye'yi ilgilendiren bu tasarıyla da yetinmeyen Jeleva, 1912-1918 arasındaki savaşlarda bugünkü Türkiye sınırlarında bulunan Doğu Trakya'dan göç edenler için tazminat istemeye hazırlanıyor.



Jeleva, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, seçimler dolayısıyla Bulgaristan vatandaşlarının yaşadığı ülkelerde kurulan seçim merkezlerinde oy verme işlemi sırasında ve sonrasında çok sayıda sorun ve yasa ihlalleri olduğunun tespit edildiğini söyledi.



Bu sorunların son 20 yıldır her seçimde ortaya çıktığını kaydeden Jeleva, en iyi çözümün sadece ülke içinde oy kullanımına izin verilmesi olacağını bildirdi. Avrupa'da birçok ülkenin yurtdışında seçim merkezleri kurmadığını kaydeden Jeleva, "seçimlerde sadece yurtiçinde oy kullanılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.



En çok Türkiye'yi ilgilendiriyor



Hazırlanması düşünülen yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesi durumunda başka ülkelerde yaşayan Bulgaristan vatandaşları bulundukları ülkelerde oy kullanamayacak.



Bu durumdan en çok Tükiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları etkilenecek. Bulgaristan'da 5 Temmuz 2009 tarihinde yapılan son genel seçimde Türkiye'de 123 seçim merkezi kurulmuş bu seçim merkezlerinde toplam 93 bin Bulgaristan vatandaşı oy kullanmıştı.



Yasa değişikliği yapılırsa Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları bundan sonraki seçimlerde oy kullanmak için Bulgaristan'a gitmek zorunda kalacak.



Ankara Büyükelçisi görevden alındı



Bu arada 5 Temmuz seçimlerinde sorumlu oldukları ülkelerde uygulama hataları yaptıkları gerekçesiyle Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Branimir Mladenov ile Washington Büyükelçisi Liçezar Petkov hakkında Jeleva tarafından verilen "görevden alma" kararı, Bakanlar Kurulu tarafından da onaylandı.



Bakanlar kurulu kararnamesi Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov'un onayından sonra yürürlüğe girecek. Mladenov ve Petkov yurt dışında kurulan seçim merkezlerinde oy kullanma sırasında ve sonrasında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine açılan soruşturma kapsamında iki gün önce merkeze çağrılarak savunmaları alınmıştı.



Soruşturma, aşırı milliyetçi çizgide yer alan muhalefetteki Düzen Meşruiyet ve Güvenlik (RZS) partisinin lideri Yane Yanev'in başvurusu üzerine başlatılmıştı.



Yanev, Türkiye'den gelen oyların geçersiz kabul edilmesini ve üyelerin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (DPS-HÖH) bu oylar sayesinde kazandığı 7 milletvekilliğinin geri alınmasını istiyor. HÖH, Bulgaristan parlamentosunda 38 milletvekiliyle temsil ediliyor.



Türkiye'den tazminat istemeye hazırlanıyorlar



Bulgaristan'ın Dışişleri Bakanı Rumyana Jeleva, Trakya'nın Türkiye'de kalan kısmından göç etmek zorunda kalan Bulgar mülteciler için Türkiye'den tazminat talep etmeyi düşündüklerini dile getirdi.



Sofya Haber Ajansı'nın web sitesi Novinite.com'da yer alan habere göre Jeleva, Trakya Dernekleri Birliği liderleri toplantısında yaptığı açıklamada 1912-1918 arasındaki savaşlar nedeniyle ve 1920'lerdeki değişim nedeniyle bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan Doğu Trakya'dan göç etmek durumunda kalan Bulgar göçmenlerin geride bıraktıkları için tazminat talep etme hazırlığında olduklarını söyledi.