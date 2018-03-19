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 Bulgaristan'dan gelen  cipin egzozundan 2 kilo 200 gram kokain çıktı

Çağatay KENARLI, İstanbul (DHA) - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan'dan getirilen uyuşturucunun İstanbul'a sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı

19 Mart 2018 17:00

Çağatay KENARLI, İstanbul (DHA) - İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan\'dan getirilen uyuşturucunun İstanbul\'a sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisleri 13 Mart\'ta şüpheli cipi takibe aldı. Cip, Bayrampaşa\'da bir işyerinin otoparkına girince durdurdu. Ekipler cipte bulunan Bulgaristan uyruklu I.A.I.(63)\'yı yakalayarak gözaltına altı. Narkotik ekipleri cipin egzoz manifolduna gizlenmiş 8 paket halinde 2 kilo 200 gram kokain ele geçirdi. 
 
BULGAR ŞÜPHELİYLE İRTİBATLI 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri Bulgaristan uyruklu şüpheliyle irtibatlı bulunan 7 kişiyi tespit ederek şüphelilerin kaldığı 5 adresi belirledi. Polis ekipleri çeşitli ilçelerde bulunan adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 21 bin 480 lira ile  sahte kimlik ele geçirildi.  Gözaltına alınan 1\'i yabancı 8 şüphelinin Vatan Caddesi\'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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