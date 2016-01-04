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Dünya
Deutsche Welle

Bulgaristan’dan doğalgaz atağı

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerilim nedeniyle Türk Akımı projesinin askıya alındığı dönemde Bulgaristan doğalgazda transit ülke olarak öne çıkmayı hedefliyor.

04 Ocak 2016 20:18


Bulgaristan, Güneydoğu ve Orta Avrupa için doğalgaz dağıtım merkezi kurmayı planlıyor.

Karadeniz kıyısındaki Varna kenti yakınında kurulacak ‘Balkan‘ adlı dağıtım merkeziyle yeni sevkiyat kaynak ve rotalarının güvenceye alınması hedefleniyor.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sofya’daki bTV televizyon kanalına pazartesi günü verdiği demeçte, ‘Balkan‘ doğalgaz dağıtım merkezinin Bulgaristan’ı doğalgazda bölgelerarası ana transit bölgesi konumuna getireceğini belirterek, "Hedefimiz bu ve bu hedefe ulaşmak için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

AB'den destek

Borisov, merkeze Rusya, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın yanısıra Romanya ve Bulgaristan’dan da doğalgaz akmasının planlandığını belirtti.

Doğalgaz dağıtım merkezinin, AB’nin en yoksul ülkesi Bulgaristan’a milyarlarca euroluk transit geliri getirmesi bekleniyor.

Rusya’nın en önemli enerji projesi olan Türk Akımı, Türkiye ile yaşanan kriz nedeniyle askıya alınmıştı.

AB Komisyonu ile Bulgaristan, aralık ayında projenin hayata geçirilmesi için bir ortak çalışma grubu kurulması kararı almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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