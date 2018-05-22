Bulgaristan'dan AB'ye: Rusya ve Türkiye'nin Balkanlar'da nüfuz sahibi olmasını engelleyin

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) Rusya ve Türkiye'nin Balkanlar'da nüfuz sahibi olmasını engelleme çağrısı yaptı.

Karadağ'ın Budva kentinde Karadağ hükümeti, ABD büyükelçiliği ve NATO'nun inisiyatifiyle düzenlenen uluslararası güvenlik forumunda konuşan Karakaçanov, AB'nin genişlemesiyle ilgili kesin zaman çerçevelerinin bulunmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Karakaçanov, "Politikamız açık. Üyelik konusunun netlik kazanmasını, bölge ülkelerinin tamamının AB ve NATO üyesi olmasını istiyoruz. Eğer net ve şeffaf çerçeveler sunmazsak, bölgede yüzyıllardır varlık sürdüren üçüncü ülkeler müdahalede bulunuyor. Burada Türkiye ve Rusya'nın nüfuzu söz konusu. İki ülke de 200 yıldır Balkanlar'da bulunuyor" dedi.

Brüksel'in politikası nedeniyle Rusya ve Türkiye'nin Batı Balkanlar'da ayrışma ve istikrarsızlık yaratarak müdahalelerini artırma imkanı bulduğunu savunan Karakaçanov, AB'ye aday ülkelere bu yoldan dönmeme çağrısı yaptı.

Karakaçanov, "Üyelikten vazgeçmeye cüret etmeyin, dayanın. Brüksel'deki meslektaşlarımız da bu kriterlerle ne elde etmek istedikleri üzerine ve Batı Balkanlar'ı kaybettiklerinde, AB karşıtlığının artacağını düşünsünler" ifadelerini kullandı.