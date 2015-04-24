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Dünya

Bulgaristan'dan 1915 için 'katliamı tanıma' kararı

Bulgaristan, 1915 Ermeni kıyımını için ilk kez 'katliamı tanıma' kararı aldı

24 Nisan 2015 17:53

Avrupa’dan bir ‘1915’ kararı daha geldi. Bulgaristan parlamentosu 1915 Ermeni kıyımının 100. yıl dönümünde ilk kez ‘katliamı tanıma’ kararı aldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan olayları ‘katliam’ olarak tanımlayan özel bildiri parlamentoda 157’ye karşın 36 oyla kabul edildi.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, 'soykırım' ifadesinin kullanılmadığı oylamanın ardından parlamentoda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

 

Rusya Parlamentosu'ndan 'soykırım' bildirisi


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ermenistan’daki törenlere katıldığı sırada Rusya başkenti Moskova’da parlamento da bir “soykırım” bildirisi kabul etti.

Oturuma katılan 427 milletvekilinden sadece 5 kişinin itiraz oyuyla kabul edilen bildiride şöyle dendi: “Soykırımın 100. yıl dönümü vesilesiyle Rusya Parlamentosu Duma, kardeş Ermenistan halkıyla Birinci Dünya savaşından etkilenen diğer halkların acılarını paylaşıyor. Tarihin bıraktığı problem ve karmaşık uluslararası ihtilafların barışçıl ve diplomatik yoldan çözülme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Biz Rusya parlamentosu üyeleri Avrasya kıtasında yaşayan halkların iyi komşuluk ve ilişkilerinde eşitlik ilkesine saygılı davranışlarıyla dünyaya örnek olabileceklerine inanıyoruz. Bunun sağlanması için Avrasya Ekonomik İşbirliği, Müşterek Savunma Anlaşması ve Şanghay İşbirliği gibi örgütler bulunuyor”.

Rusya parlamentosu Duma bildirisinde "soykırım" ifadesi kullanılmasına karşın Türkiye adının yer almamış olması dikkat çekti.

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