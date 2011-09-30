Bulgaristan'daki Türkler: Erdoğan bize yardım etsin

T24 - Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler öncesi bir trafik kazası ile başlayan olaylar etnik çatışmaya dönüştü. 10 kentte Türklere ve Romanlara karşı tacizler başladı. Saldırılara maruz kalan Türkler, Başbakan Erdoğan'ın yardım etmesini talep etti.



Bulgaristan’ın Filibe kentine bağlı Katunitsa Köyü’nde trafik kazası sonucu bir Bulgar gencin ölümü üzerine başlayan gerginlik etnik çatışmanın fitilini ateşledi. Bulgaristan’da internet üzerinden haberleşen Bulgarlar ülkedeki 10 kentte Türkler ve Romanlar’a karşı protesto eylemi düzenledi.



Filibe’nin Türklerin ve Romanların yaşadığı Stolipinova Mahallesinde yaşayanlar geceleri evlerinden çıkmaya korkuyor. Milliyetçilerin mahalleye baskını polis tarafından engellendi. Şehrin temizlik işlerinde çalışan kadınlar saldırıya uğradı. Türkler ve Bulgarlar, Başbakan Erdoğan’ın bir telefonu ile sorunun çözüleceğine inanıyorlar.

Eylemler yayılıyor



Filibe’de başlayan etnik eylemler başkent Sofya’nın yanı sıra Asenovgrad, Veliko Tırnova, Burgaz, Eski Zagra, Blageovgrad, Vratsa, Varna, Pleven şehirlerine de sıçradı.



İnternet üzerinden örgütlenen Bulgarlar, "Çingeneleri sabun yapalım" ve "Türkleri bıçaktan geçirelim" diye slogan atıyorlar. Olayların daha da büyümemesi için, Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, Ulusal Güvenlik İstişare Kurulu’nu toplantıya çağırdı.



Eylemlerde üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin parti ofislerine saldırılar düzenlendi. Filibe’de Muradiye Camii’ne taşlarla saldırıda bulunuldu. Bulgar polisi saldırı sonrası camii önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Ülkede yaşanan olaylarda bugüne kadar yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

Köye giriş yasak



Etnik protestoların fitilini ateşleyen Katunitsa Köyü’nün tüm giriş ve çıkışları polis tarafından kontrol ediliyor. Köye giriş ve çıkış yapanlar kimlik kontrolünden geçirilip, araçlar tek tek aranıyor. Köyde yeni bir provokasyona karşı yabancıların girişine izin verilmiyor.

Türk ve Roman mahallesine saldırı girişimi



Filibe’nin yaklaşık 75 bin Türk ve Roman’ın yaşadığı Stolipinovo (Yeniköy) Mahallesi’ne yüzlerce milliyetçi Bulgar ellerinde sopalarla saldırmak istedi. Mahalle girişinde polis barikatına takılan milliyetçi Bulgarlar güçlükle önlendi. Mahallede yaşayanlar saldırı girişimi üzerine evlerine kapandı. Havanın kararmasından sonra sokaklara çıkamayan mahalledeki Türkler ve Romanlar korku içinde bekliyor. Ülkede aşırı milliyetçi ve ırkçı Ataka Partisi’nin desteklediği eylemler giderek tırmanıyor.

Çocuklar okula gidemiyor



Mahallede yaşayanlar son dört günden beri çocuklarını okula gönderemiyor. Mahalleli bir kişinin Filibe girişinde yol kenarında ölü bulunmasından sonra bölgede korku daha da arttı. Gencin ailesine trafik kazasında hayatını kaybettiğini bildirilmesine rağmen, yakınları ölümün kaza sonucu olmadığına inanıyor. Cenaze sonrası mahallede büyük gerilim yaşandı.

Temizlikçi kadınlara saldırı



Filibe Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan çok sayıda kadın son iki günden beri şehir merkezinde ellerinde süpürge ile çalışırken milliyetçi Bulgarların saldırısına uğradı. Bunun üzerine temizlik işlerinde çalışan kadınlar işe gitmekten korkmaya başladı. Son dört günden beri çocuklarını okullara gönderememek ve işe gidememekten yakınan mahallenin kadınları, markette alış veriş sırasında Türk ve Roman olduklarının anlaşılması üzerine kendilerinin dışlanmasından şikayet ettiler.

Erdoğan telefon etsin



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u telefonla araması ile "yaşam ve çalışma güvencesine" kavuşacaklarına inandıklarını söyleyen mahalle sakinleri, “Tek umudumuz Başbakan Erdoğan, bir telefon etse bize burada kimse dokunamaz. Buna inanıyoruz. Biz burada tek güvencemiz Türkiye’dir" dediler.

Taraftarlar organize oluyor



Filibe’nin Botev ve Lokomotiv takımının taraftarları şehir merkezinde toplanarak alkol aldıktan sonra Türk ve Romanların yaşadığı mahallelere doğru her gece yola çıkıyor. Ancak polis taraftarların mahallelere girişine izin vermiyor. Bölgede sürekli polis ekipleri nöbet tutarak devriye geziyor.



Türk ve Roman Mahallesinde yaşayanlardan, Metin Nazif Hüseyin, Ahmet Azimov, Niyazi İsmet, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede etnik çatışma çıkarılmak istenmesine anlam veremediklerini söyleyerek, “AB etnik milliyetçiğe karşı ama burada bize bu uygulanıyor. Burada can güvenliğimiz yok. Bize hapis hayatı yaşatmaya başladılar. Bizi sabun yapacaklarını, kılıçtan geçireceklerini söylüyorlar. Sokağa çıkamaz olduk" diye konuştular.

Hükümet tedbir alsın



Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Metan, hükümetin olaylar sonrasında gerekli güvenlik önlemi almadığını ileri sürdü. HÖH Genel Başkan Yardımcısı Mestan, iktidarın son iki yılda çeşitli etnik ve dini gruplar arasında sürdürülen entegrasyon sürecinin durdurulmasına neden olduğunu kaydederek, “Sokaktaki insanlar hüküm verme ve adalet dağıtma hakkına sahip olmadıklarına kesin kanaat getirdi. Ülkede etnik çatışmalardan çıkarı olan insanlar var ve onlar önümüzdeki seçimlerde korkuya dayanan oy kullanma isteğini hedefliyorlar" şeklinde konuştu.



