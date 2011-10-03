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Dünya

Bulgaristan'daki olaylar Türklere yöneldi

Bulgaristan’ın Filibe kentinde ‘Romanların Kralı’ lakaplı Kiril Raşkov’un trafik kazasında iki Bulgar

03 Ekim 2011 03:00

T24 - Bulgaristan’ın Filibe kentinde ‘Romanların Kralı’ lakaplı Kiril Raşkov’un trafik kazasında iki Bulgar gencin ölümüne neden olmasıyla başlayan ırkçı protestolar Türkleri de rahatsız ediyor.



Başkent Sofya’da aşırı milliyetçi ATAKA partisi taraftarı olan 200 kişi, Cumhurbaşkanlığı önünde toplanarak Roman, Türk ve Müslümanlar karşıtı sloganlar attı.

Bulgaristan Ulusal Birliği (BNS) partisinin organizasyonunda da yaklaşık 2000 kişi, ırkçı hakaretler içeren sloganlarla yürüyüş yaptı.

Protestolarda 35 kişi tutuklandı. Önceki gün de internet forumlarında, “Çingeneleri sabun yapalım” ve “Türkleri bıçaktan geçirelim” başlıkları altında örgütlenen milliyetçi Bulgarlar, Filibe’de yaklaşık 75 bin Türk ve Roman’ın yaşadığı Stolipinovo (Yeniköy) mahallesine sopalarla saldırmak istedi. Mahalle girişinde barikat kuran polis saldırıyı engelledi. Polisin mahalle girişinde sürekli nöbet tuttuğu belirtildi.


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