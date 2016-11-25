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Dünya
Deutsche Welle

Bulgaristan'daki mülteci kampında çatışma

Harmanlı'daki mülteci kayıt merkezinde sığınmacılar ile polis arasında çıkan olaylarda 200 sığınmacı gözaltına alındı, 14 polis memuru yaralandı.

25 Kasım 2016 18:29

Bulgaristan’ın en büyük mülteci kayıt merkezinde sığınmacılar ile polis arasında çatışma çıktı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye sınırı yakınındaki Harmanlı’da bulunan merkezde 200 sığınmacının gözaltına alındığı ve 14 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Polis sözcüsü, yaklaşık 2 bin sığınmacının karıştığı olaylar sırasında emniyet görevlilerine taş atıldığını, otomobil lastiklerinin ateşe verildiğini ve mobilyalara zarar verildiğini kaydetti.

Olayların Devlet Mülteci Ajansı temsilcisi ile sığınmacılar arasında bir tartışmanın ardından patlak verdiği belirtiliyor. 100’den fazla sığınmacıda suçiçeği ve çeşitli viral enfeksiyon saptanmasının ardından, Bulgaristan’daki milliyetçiler kampın karantina altına alınmasını talep etmiş ve yetkililer de çoğunluğu Afgan olan 3 bin sığınmacının kampı terk etmesini yasaklamıştı. Ülkede sene başından beri yaklaşık 13 bin sığınmacının yerleştirildiği mülteci kayıt merkezlerinin kapasitesinin tamamen dolduğu bildiriliyor.

Midilli'deki kampta yangın: iki ölü

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki bir sığınmacı kampında çıkan bir yangında ise iki kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı haber veriliyor. Bir çadırda çıkan yangın sonucu 66 yaşındaki bir kadının ve 6 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, yangının muhtemelen bir kaza sonucu çıktığını açıkladı. Yangından sonra onlarca sığınmacı ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandığı bildiriliyor.

Midilli Adası’nda 6 binden fazla sığınmacı bulunuyor. Adadaki kampların kapasitesi ise sadece bunun yarısı kadar. Aynı zamanda bir borç krizi ile boğuşan Yunanistan'da iltica başvurularının yavaş işlenmesi ve yetersiz yaşam koşulları, kapasite üzeri dolu olan kamplarda gerginliğin artmasına neden oluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/reuters, AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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