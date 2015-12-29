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Dünya

Bosna-Hersek'te yolsuzluk operasyonu; 2 bakan dahil 16 kişi tutuklandı

Tutuklanan kişiler 7 milyon dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlanıyor

29 Aralık 2015 19:14

Bosna-Hersek'te aralarında 2 eski bakanın da bulunduğu 16 kişi organize suç işledikleri, karapara akladıkları ve vergi kaçırdıkları gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklanan kişiler 7 milyon dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Cihan'da yer alan habere göre, Bosna Hersek Savcılğı'ndan yapılan açıklamaya göre, şüpheliler 2007-2012 yıllarında bazı şirketlerin kapatılarak yüksek miktarda vergi borçlarını silme karşılığında 7,3 milyon dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlanıyor. Şüphelilerin daha sonra kapatılan şirketleri başka bir adla yeniden açtıkları ifade ediliyor. Tutuklu sanıklardan ikisinin o dönemde Boşnak-Hırvat Federasyonu'nun tarım ve ticaret bakanları olarak görev yaptıkları kaydedildi.

Bosna Savaşı'nın ardından uluslararası camianın kurduğu sistem beraberinde birçok farklı sorunu getirdi. Yolsuzluk ve rüşvet 1995 yılından bu beri ülkenin en önemli sorunları arasında gösteriliyor. Devlet sisteminin çok başlı olması ve sistemin her bölgede farklı uygulamalara imkan tanıması yolsuzluk ve rüşvet sorunun temelini oluşturuyor.

Avrupa Birliği'ne aday olmak için son yıllarda ciddi adımlar atmaya çalışan Bosna-Hersek, yolsuzluk probleminin çözümü adına AB tarafından sık sık uyarılıyor.

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