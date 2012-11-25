Bulgaristan'da yılda 50 kumar salonu açılıyor!

Bulgaristan'da yaşanan ekonomik krizlere rağmen yıl yaklaşık 50 kumar salonunun açıldığı belirtildi. Kumar turizmi için ülkeye en çok gelen yabancıların İsrailliler, Çinliler ve Türkler olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkeleri arasında gösterilen Bulgaristan’da, her yıl ortalama 50 kumar salonunun açıldığı bildirildi.

Devlet Kumar Komisyonu’ndan edinilen bilgiye göre nüfusu yaklaşık 7,5 milyon olan ülkede çeşitli kumar ve şans oyunlarının oynatıldığı toplam 805 salon, 26 casino ve 13 bingo - tombala salonunun olduğu açıklandı.

Sanal ortamda kumar oynatılan 40 bine yakın internet sitesinin 4 bininin tamamen Bulgar piyasasına çalıştığı belirtildi.

En fazla kumarhanenin bulunduğu kentler arasında başkent Sofya, Blagoevgrad, Hasköy, Burgaz ve Filibe'nin bulunduğu bildirildi.

Bulgaristan’da 1989 yılında sona eren Komünist rejimi döneminde kumar salonları sadece yabancılara hizmet verirken, rejim sonrası Bulgarlar da salonları doldurmaya başladı.