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Bulgaristan'da Türklere saldırdılar!

Türkiye'nin AB üyeliğine karşı düzenlenen gösteri sırasında ATAKA taraftarları, cami önünde Cuma namazı kılan cemaatin üzerine yumurta attı ve bir seccadeyi yaktı.

20 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bulgaristan'da Türklere çirkin saldırıHürriyet Planet20 Mayıs 2011Bulgaristan’ın, Türklere olan zulüm ve soykırım politikalarına karşı ilk direniş ateşinin yakıldığı Cebel’de on binlerce Türk bir araya gelirken, başkent Sofya'da da ırkçı ve aşırı milliyetçi görüşleriyle tanınan ATAKA partisi, Banya Başı Camisi'nde namaz kılanlara saldırdı.

Türkiye'nin AB üyeliğine karşı düzenlenen gösteri sırasında ATAKA taraftarları, cami önünde Cuma namazı kılan cemaatin üzerine yumurta attı ve bir seccadeyi yaktı.  

Namaz kılanlara saldırdılar

Çıkan olaylarda toplam 10 kişi yaralanırken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis olayları tahrik eden 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada olay yerine gelen ATAKA lideri Volen Siderov, polisi suçlayarak cemaatin neden yokken gösteri yapan taraftarlara saldırdıklarını iddia etti.  

Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını isteyen Siderov, İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov'u istifaya davet etti.

ATAKA yandaşları, yaklaşık üç hafta önce, yine Cuma namazı sırasında Banya Başı Camisi önünde, bir araç üzerine yerleştirdikleri hoparlörlerden yüksek sesle Hıristiyan ilahileri çalmışlardı.      


15 BİN TÜRK ÇIKARMA YAPTI

Türk direnişinin sembolü olarak bilinen Cebel Meydanı’ndaki kutlamalara, İstanbul ve Bursa şehirlerinden 17 otobüsle gelen Türkler de katıldı.   

Bulgaristan Türklerinin 21 yıldır geleneksel olarak kutladığı Cebel Bayramı etkinliklerinde bu yıl, Bulgaristan Halk ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Ahmet Doğan ve Balkan Göçmenleri Derneği (BALGÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan’in yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan Balkan Göçmenleri Dernekleri’nin yönetin kurulu başkanları da hazır bulundu.

Cebel’deki kutlamalar, Bulgaristan’da 1989’da meydana gelen olaylarda yaşamını yitiren ve yaralananlar anısına Cebel Camisi'nde mevlit okunmasının ardından başladı. 


KURTULUŞUN SEMBOLÜ CEBEL

Cebel, 1989’a kadar süren Bulgaristan’ın Türklere olan zulüm ve soykırım politikalarına karşı ilk direniş ateşinin yakıldığı kent olarak biliniyor. 

Meydanda 19 Mayıs 1989’da toplanan binlerce Türk, zulmü protesto etti ve bu direniş, dalga dalga Bulgaristan’ın geneline yayıldı. 

Meydana da 19 Mayıs Kurtuluş Meydanı ismi verilirken, Cebelliler her yıl 19 Mayıs’ı kurtuluş bayramı olarak kutluyor. 


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