Bulgaristan'da soğuk hava 3 can aldı

Bulgaristan'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, ülkenin güneybatısındaki Küstendil'de üç kişinin soğuktan öldüğü açıklandı. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle ülkenin pek çok bölgesinde "sarı alarm" ilan edilirken, sabah saatlerinde Küstendil'de, donarak öldüğü belirlenen 66 yaşındaki bir kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı basın merkezinden edinilen bilgiye göre, Küstendil'e bağlı Dupnitza ve Kalugertzi'de de dün iki kişi soğuktan dolayı hayatlarını kaybetti. Yetkililer, vatandaşları özellikle gece saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Bazı belediyeler Kızılhaç'nın yardımı ile sabah saatlerinde vatandaşlara ücretsiz çay dağıtmayı başladı.