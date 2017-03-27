Bulgaristan'da seçimin galibi merkez sağ

Bulgaristan genel seçimlerinden ilk sandık çıkışı anketleri geldi. Eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki merkez sağ Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi seçimi önde tamamladı.

Bulgaristan bugün seçime gitti. Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemi 20.00’de sona erdi. 21’i bağımsız 13 siyasi parti ve 9 ittifakın 240 sandalye için yarıştığı seçime katılım oranının yüzde 50’yi aşması bekleniyor.

Gazete DuvaR'da yer alan habere göre, kesinlik ifade etmeyen ilk sandık çıkış anketleri, oy verme işlemi bittikten hemen sonra yayımlandı.

Araştırma şirketi Gallup International’ın verilerine göre, eski Başbakan Borisov’un liderliğindeki GERB, oyların yüzde 33’ünü aldı. Ilımlı bir milliyetçilik sergileyen GERB, Avrupa Birliği ile de ilişkilerini ön planda tutuyor. Borisov ayrıca komşu Türkiye ile dengeli ilişkilerin olması gerektiğini savunuyor.

GERB’i yüzde 28’lik oy oranı ile eski Komünist Partisinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi izliyor. Birleşik Vatanseverler Koalisyonu ise yaklaşık yüzde 8 oranında oy alarak ülkenin yönetiminde kilit rol oynamayı hedefliyor.

Sandık çıkış anketine göre, Bulgaristan’da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8 oranında oy aldı. Geçen parlamentoda üçüncü büyük siyasi güç olan HÖH’ün bu seçimde oy oranını düşürdüğü görülüyor.

Oligark iş adamı Veselin Mareşki’nin başını çektiği Volya (İrade) Partisi, yüzde 4 barajını geçen beşinci siyasi güç oldu. Sağ güçleri birleştiren Reformcu Blok (RB) ise yüzde 4 barajını zorlayan altıncı parti olarak gösteriliyor.

Bulgaristan’da Nisan 2016’da kurulan ve Türkler ile Müslümanların oylarına talip olan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi’nin, Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHB) ile kurduğu DOST Birliği ise yüzde 2.8 oranında oya sahip.

Merkez Seçim Komisyonu, resmi seçim sonuçlarını üç gün içinde açıklayacak.