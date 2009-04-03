Bulgaristan'da seçim yardımına hapis cezası

Bulgaristan’da, oy karşılığında para, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri dağıtanlara 5 ila 6 yıllık hapis cezaları verilmesini öngören yasa onaylandı.



Başsavcılık’ın geçen ay siyasi partilere yaptığı "oy satın almayı bırakın" çağrısı üzerine Sosyalist hükümet harekete geçti. Meclisin onayladığı yeni yasayla, 2007’de getirilen hapis cezaları iki misli artırıldı. Bundan böyle, oy karşılığı hediye dağıtanlara altı yıl, bu hediyeleri kabul edenlere ise beş yıl hapis cezası verilecek.



Siyasi partiler, yoksullara ve özellikle de Roman azınlığa seçim hediyeleri dağıtmak konusunda birbirini suçluyor. 2007 yılındaki yerel seçimlerde 100 milyon euro değerinde hediye dağıtılmıştı. İstedikleri belediye başkanları ve meclis üyelerini seçtirmek amacıyla bu sürece mafya da dahil olmuştu.

