"Bulgaristan'da Rus uçağının düşürülmesinde Türkiye'yi destekleyen parti lideri ihraç edildi"

Bulgaristan'da Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi lideri Lütfi Mestan, Rus jeti krizinde Türkiye’yi destekleyince partinin onursal başkanı tarafından görevinden alınarak ihraç edildi. Mestan, Türk elçiliğine sığındı. Partiden 3 milletvekili de istifa etti.

Milliyet'ten İsmail Şahin'in haberine göre, Suriye sınırında Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus savaş uçağı Türkiye ile Rusya arasında ilişkileri zora sokmuştu. Aynı uçak komşu Bulgaristan’da da Türk kökenli siyasetçilerin çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nde (HÖH) krize neden oldu. Genel Başkan Lütfi Mestan’ın Rus uçağının düşürülmesinde Türkiye’ye destek veren bildiriyi okuması partinin onursal başkanı Ahmet Doğan’ı kızdırdı. Doğan, merkez yönetim kurulunu toplayarak Mestan’ı başkanlıktan uzaklaştırıldı.

Türk büyükelçiliğine sığındı

Aynı zamanda partiden de ihraç edilen ve devlet korumaları alınan Mestan, Türkiye’nin SofyaBüyükelçiliği’ne sığındı. Çocuklarıyla Türk elçiliğine gelen Mestan’ın, 2008’de kuşkulu bir intiharla ölen HÖH liderinin özel kalem müdürü Ahmet Emin gibi öldürülmekten korktuğu iddia edildi. 24 Chasa gazetesine konuşan Mestan, “Türk elçiliğinde kısa bir süre kaldım. Kritik bir durumda her bir Bulgar siyasetçisi kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip. Güvenliğimi sağlamak için bir kaç saate ihtiyacım vardı” dedi.

Ajan geçmişi var

HÖH’ün kurucusu ve iki yıldır onursal başkanlığını yapan Doğan’ın ajan geçmişinden dolayı Rus yanlısı tutumu herkes tarafından biliniyor. Dün Mestanlı’da asimilasyon zamanında şehit olan Türklerin anmasına katılan Mestan, Bulgarca konuşma geleneğini bir kenara bırakarak Türkçe açıklama yaptı. Mestan, “19 yıl sadakatle hizmetten sonra ve en kritik anlarda bile Doğan’ı savunmuşumdur. Davet edilmediğim bir Merkez Konsey oturumu yapıldı. Parlamento’da okuduğum bildiriden dolayı bir kez “kafamın kesileceğini” bilseydim, ben yine de onu okuyacaktım” dedi. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş ve Burgas Başkonsolosu Niyazi Evren anma töreninde Mestan’ın yanında yer aldı.

Davutoğlu devrede

HÖH’teki krize Başbakan Ahmet Davutoğlu da dahil oldu. Davutoğlu Bulgar mevkidaşı Boyko Borisov’u arayarak Mestan’dan yana olmasını rica etti. Borisov taraf tutmayacağını belirtirken, Mestan’ın ihracı sonrası HÖH Milletvekilleri Hüseyin Hafızov, Şabanali Ahmet ve Aydoğan Ali Mestan ile dayanışma içerisinde HÖH Meclis Grubu’ndan ayrılacaklarını ilan etti. Bulgar parlamentosunda üçüncü siyasi güç konumunda bulunan HÖH, son istifalarla 240 sandalyeli parlamentodaki milletvekili sayısı 36’dan 32’ye indi. Mestan’ın yeni parti kuracağı söyleniyor.



‘Ankara ile ilişkiler kesilir’

Konya Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olan ve üç yıl kadar önce siyasete atılan Şabanali Ahmet, “Kongreye 4 ay kala anti demokratik yollarla kongrede seçilmiş bir genel başkanın bu şekilde görevden alınmasını kabul etmiyoruz. Biz Türkiye ile Rusya ekseninde tarafımızı Türkiye’den yana seçmek durumundayız. İki ülke arasında parçalanmış ailelerimiz var. AB’den taraf, NATO’dan taraf olmak zorundayız” diye konuştu. Doğan’ın bu hamlesine anlam veremediğini de dile getiren Ahmet, “Meğer partisi Rusya çizgisini devam ettirmiş” ifadelerini kullandı. Ahmet, HÖH ile Ankara arasındaki ilişkilerin 2012 ile 2013 yılları arasında durma noktasına geldiğini belirterek, “Ben ve Lütfi Mestan Ankara ile diyalog kurmak için çok çalıştık. İlişkileri belli bir seviyeye getirdi. Ancak bundan sonra HÖH’ün Ankara ile hiç bir ilişkisi olamaz” diye konuştu. Partide yeni istifalar beklediklerini de dile getiren Ahmet, “13 Ocak’a kadar Bulgaristan parlamentosu tatilde. Partide bazı arkadaşların rahatsızlıkları var ama henüz dile getirmediler. Zamanları var düşünüp taşınacaklar, ona göre karar verecekler” dedi.

