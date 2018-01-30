Bulgaristan'da pitbull saldıran çocuk öldü

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN\'ın Pazarcık kentinde 3 yaşındaki bir çocuk, evinin bahçesinde sevmek için yanına yaklaştığı pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu öldü.

Pazarcık kentinin Mokrişte köyünde bir çocuk, evlerinin bahçesinde bağlı bulunan pitbull cinsi köpeği sevmek için yanına gitti. Köpek, yanına yaklaşan çocuğa bir anda saldırdı. Çığlıkları duyarak bahçeye çıkan aile, çocuğu güçlükle kurtardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, köpeği besleyen aile üyeleri hakkında soruşturma başlattı.