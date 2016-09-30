Bulgaristan'da peçe yasaklandı

Bulgaristan parlamentosu kadınların halka açık yerlerde peçe giymesini yasaklayan bir yasayı onayladı.

Yasa önerisi milliyetçi parti Yurtsever Cephe koalisyonu tarafından Haziran ayında meclise sunulmuştu.

Koalisyonun eş başkanı Krasimir Karakaçanov yasağın güvenlik nedenleriyle getirildiğini söyledi ve "Burka dini bir sembolden çok üniforma" dedi.

Parlamentoda Türk seçmenleri temsil eden en büyük üçüncü parti durumundaki Hak ve Özgürlük Hareketi ise yasayı protesto etmek için genel kurulu terk etti.

Bulgaristan'da müftülük, düzenlemenin anayasanın güvencesindeki dini özgürlükleri ihlal ettiğini savunuyor.

Müftülük Genel Sekreteri Celal Faik, yasayı değerlendirirken "Aşırı sağcı sözde yurtsever fraksiyonlar Müslümanların sırtından kirli siyasi kazançlar sağlamaya çalışıyor. Dünya çapındaki İslamofobi düşünüldüğünde bu utanç verici" dedi.

Düzenleme, peçe giyen kadınların 770 euroya kadar para cezasının yanı sıra sosyal haklarından da men edilebilmesini öngörüyor.

7.2 milyon nüfusu olan Bulgaristan'da aralarında Türklerin de bulunduğu Müslüman azınlığın oranı nüfusun yüzde 10'una denk geliyor.

Buna benzer yasaklar Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde de uygulanıyor.

Bulgaristan'da yasağın getirilmesinde güney kentlerinden Pazarcık'ta küçük bir grup kadının peçe kullanması yatıyor.

Bulgaristan'da yaşayan Müslümanlar arasında yaygın olarak görülmeyen peçe, son bir kaç yılda Roman topluluğunda Selefi olanlar arasında giyilmeye başlanmıştı.

Pazarcık Belediye Başkanı Rumen Kozuharov, "Bu yasağın arkasında Avrupa ülkelerindeki terör saldırıları ve son bir kaç yılda ülkeye giderek artan göçmen akını var" diyor.