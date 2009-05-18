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Dünya

Bulgaristan'da öğretmenler sadece Bulgarca konuşacak

Bulgaristan'da lise düzeyine kadar okullarda, öğretmenler okul içinde ve dışında öğrenciler ile sadece Bulgarca konuşabilecek.

18 Mayıs 2009 03:00

Bulgaristan'da lise düzeyine kadar okullarda, öğretmenler okul içinde ve dışında öğrenciler ile sadece Bulgarca konuşabilecek.

Eğitim ve Kültür Bakanı Daniel Vılçev tarafından hazırlanan ve bugünkü resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle, öğretmenlere okul ortamında ve okul dışında öğrencileri ile sadece Bulgarca iletişim kurma mecburiyeti getirildi.

Yönetmeliğe göre öğretmenler meslektaşlarıyla da sadece Bulgarca konuşabilecek.

Bulgaristan Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Merkezi, yönetmelik taslağının, yayımlanmadan 15 gün bakanlığın internet sayfasında yorum ve tartışmalara açık şekilde kamuoyuna bildirildiğini kaydetti. (AA)

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