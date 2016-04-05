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Dünya

Bulgaristan’da mültecilerin yaşadığı bölgeye idam sehpası koydular!

"Sığınmacılar bizde hoş karşılanmaz"

05 Nisan 2016 22:14

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı bir bölgede, bir evin girişine idam sehpası koyarak "Sığınmacılar bizde hoş karşılanmaz" yazılı pankart asıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Sofya'da Hristo Botev Bulvarı üzerindeki bir evin garaj girişinde duran dört urgan ve idam sehpası ile "Sığınmacılar bizde hoş karşılanmaz" yazılı pankart bölgedeki halkı tedirgin ediyor.

Semtte yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, "Burada oturan serseriler böyle eylemler yapar, insanları provoke etmeye çalışır. Görüldüğü üzere kimse de önlem almıyor" dedi.

Yetkililerin, idam sehpası özel mülkte olduğu için müdahale edemediği öğrenildi. Bulgaristan'da faaliyet gösteren insan hakları örgütlerinden de henüz açıklama yapılmadı. 

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