Bulgaristan'da mühimat deposu patladı!

Bulgaristan'ın Stralca bölgesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı patlamaların, 1.5 büyüklüğünde sarsıntıya neden olduğu belirtildi.

Sivil Savunma Müdürü Nikolay Nikolov Bulgaristan ulusal radyosuna yaptığı açıklamada, depremin sismik laboratuvarlar tarafından kaydedildiğini ve meydana gelen sarsıntının nedeninın güçlü patlamalar olduğunu ifade etti.

Bu arada imha edilmek üzere tonlarca top mermisinin bulunduğu depoda, çalışanlardan 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Geniş bir arazide süren patlamalar sonucu halk arasında büyük panik yaşandığı, bölgeye en yakın Lozenetz köyünün 570 sakininin evlerini terk ettiği kaydedildi.

Depoyu işleten Baretta Trading Şirketi Sahibi Desislav Delev, depoda herhangi bir kimyasal madde olmadığını sadece konvansiyonel patlayıcıların saklandığını belirtti.