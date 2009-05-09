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Dünya

Bulgaristan'da kanlı mayfa hesaplaşması

09 Mayıs 2009 11:47

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.Polis, saldırının mafya hesaplaşması olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Sofya'nın Boyana semtindeki bir lokantanın önünde isimleri açıklanmayan 2 kişi, araçlarının içinde silahlı saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarına göre bir kişi olduğu belirlenen silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu otomobildeki iki kişiden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı. Saldırganın olay yerinden yaya olarak kaçtığı ve izini kaybettirdiği kaydedildi.

Polis, olayın mafyanın iç hesaplaşmasından kaynakladığının tahmin edildiğini, ölen kişinin de saldırının asıl hedefi olduğunu açıkladı.Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir polis operasyonu başlatıldığı bildirildi.

Mafya hesaplaşması olduğu kaydedilen saldırıların sık meydana geldiği Bulgaristan, Avrupa Birliğinden organize suçlarla mücadele ve adalet sistemi çalışmalarının yetersizliği konusunda sürekli olarak uyarı alıyor.

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