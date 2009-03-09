Bulgaristan'da işçiler eylemde

Bulgaristan'da, iflasın eşiğine gelen ülkenin en büyük demir-çelik fabrikası "Kremikovtzi"nin işçileri, başkent Sofya'da protesto gösterisi düzenledi.



Yürüyüşle başlayan ve parlamento meydanında mitingle sona eren eyleme katılan işçiler, Kremikovtzi'yi iflasa sürükleyen yönetimin tüm çalışmalarının Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS) tarafından soruşturulmasını istedi.



İşçiler tarafından hazırlanan bildiride de Başbakan Sergey Stanişev'in Kremikovtzi'ye talip olduğu söylenen Brezilya'nın CSN şirketiyle bir an önce görüşmesi ve fabrikanın maddi durumu hakkında uygulanması öngörülen iyileştirme programı kapsamında işten çıkarılacak personele 30 maaş tutarında tazminat ödenmesi talep edildi.



Kremikovtzi sendika liderlerinden Lüdmil Pavlov da mitingde yaptığı konuşmada, fabrikada üretimin son derece azaldığını belirterek, "Şu anda fabrikamız ayda 3-4 bin ton çelik üretiyor. Eskiden bu miktarı yarım günde üretirdik" dedi.



Fabrikanın son 4 ayda yaklaşık 21 milyon avro üretim yaparken, 28,5 milyon avro ek borca girdiği bildirildi.



Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen protesto olaysız bir şekilde sona erdi. İşçi temsilcileri, istekleri yerine getirilinceye kadar protesto gösterilerine devam edeceklerini açıkladı.

