-Bulgaristan'da ikinci tur seçim SOFYA (A.A) - 30.10.2011 - Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerin ikinci turu için halk sandık başına gidiyor. Seçimlerde 15 bin 200 polisin görevlendirildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, 23 Ekim'deki ilk turda en çok oy alan iktidardaki GERB (Arma) partisi adayı Rosen Plevneliev ve ana muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) adayı İvaylo Kalfin karşı karşıya geliyor. İlk turda Plevneliev 1 milyon 349 bin, Kalfin ise 974 bin oy almıştı. Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının da oy kullanabileceği ikinci turda, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS–HÖH), BSP adayı Kalfin'i destekleme kararı almıştı. Bulgaristan'ın 1989 yılından sonra demokrasiye geçiş sürecinde ilk kez iki seçim aynı anda yapılıyor. Bugün ikinci turu yapılan yerel seçimde ilk turda katılım oranı yüzde 48,53 olarak gerçekleşti. Merkez Seçim Komisyonu'nun (ZİK) açıklamasına göre, ilk turda 264 il ve ilçede adaylardan sadece 92'si yüzde 50 barajını geçmeyi başararak belediye başkanı seçildi. 172 il ve ilçenin yeni belediye başkanları bugün belli olacak. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde Hasan Azis ilk turda yüzde 54 oy oranı ile seçimi kazanmış ve üçüncü kez belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu. İkinci turda 59 il ve ilçede mücadele iktidardaki GERB ile ana muhalefet BSP'nin adayları arasında veriliyor. Seçim yasasına göre yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları yerel seçimlerde oy kullanmıyorlar. ZİK Sözcüsü Birser Troyanov, oy verme işleminin sorunsuz devam ettiğini belirtti. Sandıklar saat 19.00'da kapanacak, ancak saat 20.00'ye kadar uzatılabilecek.