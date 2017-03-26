Bulgaristan'da halk sandık başında

Bulgaristan'da seçimlerin sonuçları heyecanla bekleniyor. Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre yarış Boyko Borisov'un lideri olduğu merkez sağ partisi GERB (Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar) ile muhalefetteki Sosyalist Parti (BSP) arasında geçecek. Son kamuoyu anketlerinde GERB ve Sosyalistler'in oy oranı yaklaşık yüzde 30 görünüyor. Gözlemciler ve sosyologlar seçimlerin sonucunda dağınık bir parlamento tablosu bekliyor. Zira beş siyasi parti ya da ittifakın yüzde dört barajını aşabileceğine dikkat çekiyorlar. Barajı aşması beklenen seçim ittifaklarından birisi Ulusalcılar ve Birleşik Vatanseverlerin oluşturduğu seçim ittifakı.Bu ittifakın yüzde 10'dan fazla oy alması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan'da 2016 Kasım'ından bu yana siyasi kriz hakim. Krizin çıkma nedeni iktidardaki orta-sağ hükümetin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği adayın başarısız olması üzerine istifa etmesi.

Türkiye'ye suçlama

Parlamento seçimleri öncesinde Türkiye ile de gerginlik yaşandı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ruman Radev ve ulusalcılar, Türk hükümetini seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Türk hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olduğu belirtilen Bulgaristan Türklerinin Dost partisini desteklediği eleştirileri dile getirildi. Bulgaristan'da Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden ayrılanların oluşturduğu Dost Partisi ilk kez seçimlere katılıyor. Dost partisi Türkiye'de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ile yakın ilişki içinde olmakla eleştiriliyor. Bulgar hükümeti bu konuyla ilgili olarak Sofya'daki Türkiye Büyükelçisi'ni bir süre önce Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Bulgaristan ayrıca geçen hafta da Ankara'daki büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı.

Bulgaristan'da nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu (yaklaşık 700 bin) Türkler oluştuyor. Komünist rejim döneminde Bulgaristan'dan yaklaşık 300 bin Türk, kısmen zorla Türkiye'ye göç ettirilmişti. Türkiye'de yaşayan yaklaşık 200 bin Bulgaristan kökenli Türk'ün üçte birinin ülkedeki seçimlerde oy kullandığı tahmin ediliyor.

Bulgaristan'daki milliyetçi gruplar, Türkiye'den Bulgaristan'a oy kullanmak için gelmek isteyen çifte vatandaşların ülkeye girişini engellemek için sınırda kurdukları blokaj cuma günü polis tarafından dağıtıldı.

Bulgaristan'ın eski Cumhurbaşkanı Rossen Plevneliev Türkiye'nin yanı sıra Rusya'yı da Bulgaristan'daki siyasi partileri desteklemekle suçladı. Plevnielev Bulgaristan'ın bTv kanalına yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'daki siyasi partilerin Türkiye ve Rusya tarafından finanse edildiğini söylemek için yeterli gerekçe var" diye konuştu.

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dpa, HT/MK