Bulgaristan’da Güney Akım Krizi



Avrupa Birliği ülkelerinden Bulgaristan bir hükümet krizi ile karşı karşıya. Muhalefet bir kez daha Başbakan Plamen Oreşarski hakkında gensoru önergesi vermiş durumda. Ayrıca önümüzdeki hafta içinde bir erken seçim kararı alınması bekleniyor. Ağırlığını sosyalistlerin oluşturduğu hükümet, Avrupa Birliği ile ilişkilerde dik duramamakla suçlanıyor. Son olarak ülkenin en prestijli projelerinden biri olarak lanse edilen Güney Akım Boru Hattı yapımının, AB’nin baskısı ile durdurulması da yoğun tepki topladı. Bulgar halkının önemli bir kısmı ve muhalefet kanadı bu projeyi, ülkenin kalkınması adına çok önemli olarak değerlendiriyor.

Avrupa Birliği söz konusu boru hattının kontrolünün yüzde 50’si Rus enerji devi Gazprom’da olduğu için uzun süredir Bulgaristan’a bu projeden vazgeçme çağrısı yapıyordu. Bu çağrıların bir sonuç vermemesi üzerine Avrupa Birliği Komisyonu geçtiğimiz hafta içinde Bulgaristan aleyhine bir soruşturma başlattı. Ağır yaptırımlardan çekinen Bulgaristan hükümeti de bunun üzerine boru hattının Bulgaristan topraklarındaki yapım çalışmalarını durdurma kararı aldı. Ayrıca Güney Akım'ı inşa eden konsorsiyumun da eskiden Gazprom’a bağlı olan Stroytransgaz şirketi etrafında şekilleniyor olması, AB açısından rahatsız edici bir başka nokta. Söz konusu şirket halihazırda, Ukrayna sorunu sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin ambargo uyguladığı Rus şirketleri arasında yer alıyor. Üç Amerikalı senatör ile bir araya gelen Bulgaristan Başbakanı Oreşarski, AB’nin kaygıları giderilene dek boru hattı yapımının durdurulduğunu açıklamış ve aynı zamanda partisi BSP ile Türk azınlığın partisi olarak bilinen koalisyon ortağı Hak ve Özgürlükler Partisi yetkilileri bir araya gelerek erken seçime gitme kararı almışlardı. Hem de hükümet göreve başlayalı henüz bir yıl olmuşken.

Bulgaristan'ın Güney Akım projesindeki çıkarları

Güney Akım Boru Hattı, Bulgaristan’ın ulusal çıkarları için büyük önem taşıyor. Öncelikli olarak bu hattın tamamlanması ile birlikte doğalgaz ihtiyacının yüzde 90’ını Rusya’dan tedarik eden Bulgarlar, Rus gazını daha ucuza alabilecekler. Ayrıca bu hat Ukrayna’dan geçmediği için, şu anda olduğu gibi yaşanacak herhangi bir Rusya-Ukrayna krizinde, ülkede doğalgaz sıkıntısı yaşanmayacak. Diğer yandan boru hattının yapımı, binlerce kişiye iş imkanı sağlamasına ve ülkede uluslararası büyük yatırımların yapılacağına yönelik beklenti halkın bu projeye sahip çıkmasını sağlıyor.

'Bu iş Türkiye'ye yarayacak'

Deutsche Welle’ye açıklamalarda bulunan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir Bulgar siyasi gözlemci, Avrupa Birliği'nin Ukrayna’yı Rusya’ya karşı destekleyecek gücü bulunmadığını ve Rusya’yı zora sokmak için Güney Akım projesini engellediğini dile getiriyor. Bu siyasetin ceremesini sonuçta Bulgarların çektiğini kaydeden uzman, "Güney Akım mutlaka inşa edilecek. Bulgaristan’dan geçmez ise Türkiye’den geçer. Türkiye, Avrupa Birliği’nin baskılarını umursayan bir ülke değil" diyor.

Deutsche Welle Türkçe

Alexander Andreev