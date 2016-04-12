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Dünya

Bulgaristan'da 'gönüllü göçmen avcıları'

23 göçmeni 'yakalayan' kişilere ödül verildi

12 Nisan 2016 01:07

Bulgaristan'da amatör kamerayla çekilen bir videoda, üç göçmenin alı konulduğu ve elleri arkadan bağlanarak yere yatırıldıkları görülüyor.

Göçmenleri alı koyanlardan biri, "Bulgaristan yok, Türkiye'ye geri dönün" diyor.

Bulgaristan'ın BTV haber sitesinin aktardığına göre görüntüler, Türk sınırı yakınlarındaki Yıldız (Istranca) Dağları'nda çekildi.

BTV'ye konuşan Bulgar sınırından sorumlu emniyet müdürü Antonio Angelov, göçmenlerin bu şekilde alıkonulmasının yasadışı olduğunu söyledi.

Angelov, videoda görülen üç göçmenin 'Afgan olduklarını söylediklerini' belirtti.

İçlerinden en az birinin elinde pala olan bu kişiler, göçmenlere Türkiye'ye geri dönmelerini söylerken, göçmenlerin de korku içinde oldukları ve direnmedikleri görüldü.

Bulgaristan'da daha önce de Dinko Valev adlı bir tüccar, Şubat ayında Türkiye sınırında 'göçmenleri avlamak' için devriye gezmeye başlamıştı.

Valev'in sınırda 12 Suriyeli erkek, 3 kadın ve 1 çocuğu yakalaması, ülke genelinde 'memnuniyetle karşılanmıştı.’

Cep telefonuyla çektiği görüntülerde göçmenlerin polis gelene kadar yere yatırıldığı, Valev'in de göçmenlere hakaret ettiği görülüyordu.

Balkan Insight News haber sitesinin aktardığına göre Bulgaristan sınır polisi geçen hafta da Türkiye sınırı yakınlarında 23 göçmeni yakalayan bir 'gönüllü sınır devriyesine' ödül verdi.
 

Makedonya'dan gazlı müdahale
 

Angelov, göçmenleri yakalayanların 'uygun davrandıklarını' söyledi fakat yaptıklarının 'çok riskli' olduğunu ve ileride gönüllü devriye çalışmaları için polislere haber vermeleri gerektiğini söyledi.

Bulgaristan, Türkiye ile olan 269 km'lik sınırının 95 km'lik bölümüne dikenli tel çekti.

Ülkenin komşusu Yunanistan da, Pazar günü Idomeni sınırını geçmeye çalışan göçmenlere Makedonya'nın sert müdahalesini eleştirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Makedon güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan yüzlerce göçmene göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 260 kişinin yaralandığını duyurdu.

Aralarında 10 yaşın altında göçmenlerin de bulunduğu 30 kişi plastik mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılmasını eleştirip, uygulanan şiddeti "Avrupa medeniyeti için büyük bir utanç" olarak tanımladı.

Fakat Makedonya, güvenlik güçlerinin plastik mermi kullanmadıklarını söyledi ve 23 güvenlik görevlisinin de yaralandığını duyurdu.

Makedon Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a sık sık sınırı korumaları talebinde bulunduklarını ifade etti.

11 bin den fazla göçmen haftalardır Idomeni'de kampta kalıyor.

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