Bulgaristan'da etnik bunalım!

T24



Bunalımın başlangıcı





Filibe kentinde dün düzenlenen yürüyüş sırasında göstericiler tarihi Muradiye camisinin önünden geçerken pencerelerine taş attılar.Protesto gösterileri internette paylaşım siteleri üzerinden organize ediliyor.Olayların büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov ve Başbakan Boyko Borisov Filibe'ye giderek Emniyet Müdürü Todor Çonov ile görüştüler.Cumhurbaşkanı Pırvanov Katunitsa'daki olayların etnik temele dayanmadığını kişisel bir kavga olduğunu belirterek "Ancak akabinde süren protestolarda etnik unsur ön plana çıkmıştır ve bu durum bizi çok rahatsız ediyor" dedi.Pırvanov ve Borisov'un olaylarda hayatını kaybeden Pavel adlı 16 yaşındaki çocuğun bugün cenazesinin kaldırılacağı Katunitsa'yı da ziyaret etmeleri bekleniyor.Başbakan Borisov BTV adlı özel bir TV kanalına yaptığı açıklamada Raşkov ailesine yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını ve mal varlığının denetlendiğini söyledi. Borisov, süren protesto eylemlerinin Roman nüfusuna karşı bir kampanyaya dönüşmesine izin vermeyeceğini belirterek konunun politikacılar tarafından, 23 Ekimde yapılacak yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasında malzeme olarak kullanılmamasını istedi.Katunitsa köyünde olaylar Raşkov ailesine yakın kişilerin kullandığı bir minibüsün iki gün önce 19 yaşında bir gence çarpıp öldürmesi ile başladı. Olay yerinde bulunan 16 yaşında bir çocuğun kalp yetmezliğinden ölmesi ile iyice tırmanan olaylar ülke genelinde etnik gerginliğe dönüştü.Filibe kentinden gece saatlerinde köye gelen Botev Plovdiv ve Lokomotiv Plovdiv futbol takımlarının taraftarları ırkçı sloganlar atarak Katunitsa sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi. Maskeli fanatikler Kiril Raşkov ve geçen sene ölen oğlu Angel ile torunu Yorgo'ya ait üç evi önce taş yağmuruna tuttu, daha sonra molotof kokteylleri ile kundakladı. Eylemciler Raşkov'a ait iki aracı da yaktı. Katunitsa'daki olaylar 200'ü aşkın jandarma ve polisin müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alınabildi.Katunitsa köyünde tüm gece süren şiddet eylemlerin ardından 127 kişinin göz altına alındığı ve 4 ayrı soruşturmanın açıldığı bildirildi.Polis, Angel Petrov'un ölümüne neden olan minibüsün adı açıklanmayan 55 yaşındaki sürücüsünün olaydan sonra Bulgaristan-Türkiye sınırında gözaltına alındığını açıkladı.Katunitsa'nın bağlı olduğu Filibe kentindeki Muradiye camisi etrafı ve Romanların yoğun olarak yaşadığı Stolipinovo ile Acisan mahallelerinde jandarma ve polis tarafından sıkı güvenlik tedbirleri alındı.Katunitsa sakinleri, polis tarafından köyden kaçırılan Raşkov ailesinin kesin olarak köyü terk etmesine kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdiler.Nova adlı bir TV kanalının haber programına telefonla katılan Kiril Raşkov ise köyü asla terk etmeyeceğini, buna karşılık geri kalan tüm köylüleri tahliye edecek gücüne sahip olduğunu öne sürdü.