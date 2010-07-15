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Dünya

Bulgaristan'da eski başbakana dava

Bulgaristan'ın eski başbakanı Sergey Stanişev'in devlet sırlarını içeren 7 belgeyi görev sonrası iade etmediği iddia ediliyor.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Bulgaristan'ın eski başbakanı Sergey Stanişev hakkında, gizli belgeleri gerektiği biçimde korumadığı suçlamasıyla dava açıldı.


Savcılar, Stanişev'in geçen yılki seçimleri kaybedip görevden ayrılması sonrası, güvenlik ve organize suçla mücadele hakkında devlet sırlarını içeren yedi belgeyi, ilgili makamlara iade etmediğini söylüyor.


Halen muhalefetteki Sosyalistlerin lideri olan Stanişev, suçlamaları reddediyor.


Eski başbakan, yöneltilen iddiaların siyasi olduğunu savunuyor.


2005-09 arasında ülkenin başbakanı olan Stanişev, suçlu bulunursa iki yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.


Kayıp olduğu söylenen belgeler Ulusal Güvenlik Ajansı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve NATO tarafından hazırlanmış.


Organize suçla mücadele baskısı

Bulgaristan özellikle yolsuzluk ve organize suçla mücadele konusunda Avrupa Birliği'nden yoğun baskı görüyor.


2008 yılında Avrupa Komisyonu bu alanlardaki endişe verici uygulamaları gerekçe göstererek 500 milyon euro tutarında AB yardımını dondurmuştu.


AB ülkenin bu alanlarda ne kadar yol katettiğini bu ay yeniden değerlendirecek.


Sonuç tatmin edici olmazsa, Sofya yönetimi 11 milyar euro tutarındaki AB fonlarına erişimini kaybedebilir.


AB'nin ekonomiden sorumlu komisyon üyesi Olli Rehn ayrıca, birliğin yeni denetim yetkileri çerçevesinde Bulgaristan'ın ulusal istatistiklerinin de incelenebileceğini açıkladı.


Kararın amacı, AB hükümetlerinin borçlanma kurallarına uymasının sağlanması.

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