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Dünya

BULGARİSTAN'DA EKONOMİK KRİZ TEMSİLCİLİK KAPATTIRIYOR SOFYA (A.A)

19 Temmuz 2010 15:08

-BULGARİSTAN'DA EKONOMİK KRİZ TEMSİLCİLİK KAPATTIRIYOR SOFYA (A.A) - 19.07.2010 - Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının, ekonomik kriz yüzünden yurt dışındaki toplam 114 diplomatik temsilciliğinin 30'unu kapatma önerisinde bulunduğu açıklandı. Ülkenin en yüksek tirajlı Trud gazetesinin manşetten verdiği habere göre, bakanlığın hazırladığı öneri, görüşülmek üzere ilgili diğer kurumlara iletildi.   Aralarında Bulgaristan'ın üye olduğu Avrupa Birliği ve NATO üyesi bazı ülkelerdekilerin de bulunduğu temsilciliklerin kapatılması prosedürü 2–3 yıllık sürede uygulanacak.  Listede Zimbabve, Etiyopya, Nijerya, Tayland ve Kamboçya gibi ülkelerin yanı sıra İrlanda, Litvanya ve Estonya gibi ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerin de yer aldığı tahmin ediliyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının 122,6 milyon levalık (yaklaşık 122 milyon TL) 2010 yılı bütçesinin 94 milyon levası dış temsilciliklere ayrılırken, hükümetin belirlediği kriz önlem paketi yüzünden Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov'dan, yüzde 15 oranında kısıtlama yapılarak bütçenin 104,2 milyon levaya (yaklaşık 104 milyon TL) düşürülmesi talep edilmişti.

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