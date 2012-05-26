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Spor

Bulgaristan'da Diyarbakırspor krizi!

Bulgaristan'da bir futbol kulübüne Türkçe isim verme girişimi büyük bir tepkiye nede

26 Mayıs 2012 15:02

 

Diyarbakırlı işadamı Fevzi İlhanlı’nın hissedarı olduğu Bulgaristan 2. Lig’i takımı Etır 1924, 14 yıl aradan sonra şampiyon olarak Süper Lig’e çıktı. Yeni Diyarbakırspor’un da sponsorlarından olan İlhanlı’nın yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada takımın adını Etır-Diyarbakırspor olarak değiştirmek için çalışmalara başladığını söyleyince kıyamet koptu. 
 
İlhanlı, “Etır, şirket kulübüdür. Biz de en büyük hisseye sahibiz. Şampiyon olarak Süper Lig’e çıktık. Diyarbakır sevgisini buraya da taşımak istiyoruz. Avrupa futbolu ve Bulgaristan, Diyarbakır’ı bilsin istiyoruz. Karar aldık. Kulübün adını Etır-Diyarbakırspor olarak değiştireceğiz. Hedefimiz Bulgaristan’da başarılara imza atmaktır. Bulgaristan’da bu ismi zirveye taşıyacağız” dedi. 
 
Ancak Bulgar basını, Tırnovo kentinin 88 yıllık köklü takımının isminin değiştirme girişimini “skandal” diye niteledi. Sezon ortasında Etır’ın çoğunluk hissesini alan İlhanlı’nın bu girişimiyle “haddini aştığı” yorumları yapıldı. Bulgar kulübünün ortaklarından Radoslav Vladev ise İlhanlı’yı savunarak, “Takımın bu yılki başarısı ve Bulgar futboluna katkısını kimse göz ardı edemez. İngiltere’deki takımlarının yarısının sahibi Arap şeyhleri. Barcelona’nın da sponsoru Katarlı bir şirket. Kimse onlara bir şey demiyor” dedi.
 

'Başbakan'a şikâyet edeceğim'

 
Tırnovo milletvekili Emil Vassilev ise, kulübe bir mektup göndererek Türk sahibinden açıklama istedi. Böyle bir isim değişikliği konusunda Tırnovo Belediye Başkanlığı, valiliği ve milletvekillerine de danışılması gerektiğini ifade eden Vassilev, “Başbakan Boyko Borisov ve Parlamento Başkanı Tsetska Tsaçeva Dangovska’dan randevu istedim. Etır kulübüne yapılan yabancı yatırımların meşruiyetinin araştırılması talebinde bulunacağım” dedi. Tepkiler üzerine İlhanlı, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Takımın ismiyle gurur duyuyorum ve değiştirme niyetim yok. Söylediklerim yanlış anlaşıldı. Bu haberler Etır’a yaptığım yatırımı çekemeyenlerin işi. 1 Haziran’da Tırnovo’ya döneceğim ve şüpheleri gidereceğim” dedi.

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