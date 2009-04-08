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Dünya

Bulgaristan'da din vergisi

Bulgaristan'da 18 yaşını dolduranlar yıllık gelirinin yüzde 1’ini din vergisi olarak devlete aktaracak.

08 Nisan 2009 03:00

Bulgaristan'da 18 yaşını dolduranlar yıllık gelirinin yüzde 1’ini din vergisi olarak devlete aktaracak.

Nisanda uygulanmaya başlayan kanuna göre, bu vergiyle toplanan gelirle Bulgaristan’da faaliyet gösteren diyanet işlerine kaynak aktarılacak.

Diyanet işleri devlet bütçesinden değil, toplanan vergiyle karşılanacak. İşin ilginç yanı ateistlerle ilgili. Kanuna göre, din vergisini kendini ateist olarak tanımlayanlar da ödeyecek. Toplanan vergilerin yüzde 90’nıyla Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin ihtiyaçları karşılanacak.

Ülke nüfusunun yüzde 83’ünü Hıristiyanlar, yüzde 12’sini Müslümanlar oluşturuyor. Birçok ülkede benzer vergi uygulamaları var. Türkiye’de ise Diyanet İşleri finansmanını halen merkezi bütçeden aldığı payla sağlıyor.

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