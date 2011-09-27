Bulgaristan'da cumhurbaşkanı adayları ajan çıktı

T24 - Bulgaristan'da 23 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları arasında 4 kişinin komünizm döneminde İstihbarat Servisi (DS) için ajanlık yaptıkları açıklandı.



Parlamento kararı ile kurulan ve devlet kurumlarında çalışanların geçmişini araştıran komisyon, toplam 36 cumhurbaşkanı adayının durumunu inceledi.



Komisyonun resmi internet sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı olmak üzere adaylığını koyan 36 kişiden 4'ünün geçmişte kadrolu ajan olarak çalıştıkları ortaya çıktı.



Bulgaristan'ın demokrasiye geçiş sürecinin ilk yıllarında iflas eden bir bankanın eski müdürü olan cumhurbaşkanı adayı Ventsislav Yosifov'un "İliev" ve VMRO partisinin lideri Krasimir Karakaçanov'un "İvan" kod adlarıyla istihbarat servisinde çalıştıkları belirlendi.



Aynı şekilde, suç örgütü kurmaktan halen yargılaması süren eski komando Aleksey Petrov ile Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi adlı örgütün adayı Stefan Solakov'un da eski ajan oldukları bildirildi.







