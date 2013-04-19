Bulgaristan'da camiyi meyhane yaptılar

Bulgaristan'ın Filibe şehrindeki tarihi Taşköprü Camisi, uzun süredir taverna, meyhane ve lokanta olarak kullanılıyor.

Filibe'de bulunan Taş Köprü Camisi 1990'ların başından bu yana "Yunan tavernası", "İtalyan restoranı" ve meyhane olarak kiraladı. Bugün ise caminin bahçesinde içkili bir lokanta bulunuyor.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, camiyi geri almak için uzun süredir sözde sahiplerini ikna etmeye çalışıyor. Şehrin merkezinde değerli bir arazi üzerinde bulunan yapıyı satın alabilmek için para toplamaya devam ediyor. Ancak caminin "resmi sahipleri", sadece yapı için 600 bin avro talep ediyor. Başmüftülüğün teklif edebildiği rakam ise ancak yarısı.

Başmüftü Mustafa Aliş Haci, "Cami için dava açmaktan başka bir çaremiz yok" diyor. "Bir camide içki satmak, camiyi lokanta veya meyhane olarak kullanmak büyük bir günah" diyerek üzüntüsü gösterdi.