-BULGARİSTAN'DA BAŞMÜFTÜ KRİZİ SOFYA (A.A) - 12.02.2011 - Bulgaristan'da yaklaşık bir yıldır süren Başmüftülük krizine son verilmesi amacıyla Dedeman Princesse Oteli'nde düzenlenen Olağanüstü Müslümanlar Konferansı'nda seçilmiş eski Başmüftü Doktor Mustafa Aliş Haci, yeniden bu göreve seçildi. Ülkedeki 1217 İslam encümeninden gönderilen 988 delegenin oy birliği ile seçilen Başmüftü Mustafa Aleş Haci, ''Tüm Bulgaristan Müslümanlarının İyiliği ve beraberliği için çalışıyoruz'' dedi. Müslümanların haklarını savunmak üzere kararlı bir mücadele verdiklerini, hukuk ve adaletin dışına asla çıkmadıklarını belirten Haci, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ülkemizin Müslüman cemaatini birleştirmek üzere toplandığımız bu konferansa gelen delegelerimiz, görevini yerine getirmek üzere Bulgaristan'daki 1000'i aşkın minareden çağrılmıştır. Cemaatimizi bölmek isteyen eski Başmüftü Nedim Gencev'in girişimlerine adil bir karşılık vereceğiz. Kuruluşunu 100. yıl dönümünü Gencev'in adamları tarafından kuşatılmış ve mühürlenmiş vaziyette karşılayan Başmüftülük binası ile ilgili sorunlara da son vermek istiyoruz. Pazartesi günü yeni Konferansımızın aldığı kararları mahkemede kaydettireceğiz.'' Smolyan kenti bölge encümeninin teklifi üzerine Konferansta Yüksek Dini Şura Başkanı Şabanali Amet yine oy birliği ile bir kez daha bu göreve seçildi, delegeler 31 kişilik Yüksek Dini Şura'nın üyelerini de belirlediler. Bulgaristan Yüksek İdare Mahkemesi tarafından "yasal Yüksek Müslümanlar Dini Şura Başkanı" olarak ilan edilen muhalif müftü Nedim Gencev ise Sofya'da Park-hotel Moskva'da düzenlediği ''rutin şura toplantısında'', başmüftü seçiminin yapıldığını bildirdi. Bulgaristan Devlet Haber Ajansı BTA'nın konferans salonunda bir basın toplantısı düzenleyen Gencev, yeni Başmüftünün, Haci Ali Bayraktarov olduğunu açıkladı. Basın toplantısını adeta şova dönüştüren Gencev, ''Dedeman Oteli'nde toplanan Müslümanlar, kimseyi temsil etmezler. Onlar hiç kimse değiller. Yasalar bizden yana. Sözdeki bu konferansa tebrik mesajı yollayan Başbakan ve Cumhurbaşkanı sakın dini işlerimize ve mahkeme kararlarına karışmayı niyetlenmesinler'' dedi. Gencev, Mustafa Aliş Haci'nin seçimini küçümseyerek, “Onların toplantılarında ABD Büyükelçisi James Worlick ve Türkiye Başbakanı Erdoğan da Başmüftü olmaya aday olabiliyorlar” ifadesini kullandı. Daha sonra söz alan Ali Bayraktarov, ''Bilinen bir kişi değilim, 55 yaşındayım. Daha önce Plevne müftülüğünü yaptım. Son olarak Simitli kentinin imamı oldum. Dini öğrenimimi Türkiye'de gördüm. Müslümanların birliği için çalışacağım'' diye konuştu. Aliş Haci ve çevresini binlerce avroluk yolsuzlukla suçlayan Gencev, mühürlettiği Başmüftülük binasında maliye denetimi yaptıktan sonra olağan bir Müslümanlar Konferansı düzenleyeceğini bildirdi. Gencev'in hukuk danışmanı ve avukatı Nikolay Pankov ise AA muhabirinin sorusunu yanıtlarken şunları söyledi: ''Mustafa Aliş Haci ve çevresi, bu konferansı düzenleyerek, hem Anayasa ve kanunları hem de Müslümanlar Tüzüğünü çiğniyorlar. Bunun hesabını mahkemede verecekler. Yasal olan tek Müslümanlar Tüzüğü bizim tüzüğümüzdür ve ona göre Başmüftü Yüksek Müslümanlar Dini Şurası tarafından seçilir.'' Bulgaristan'da aynı günde iki tarafın iki ayrı Başmüftü seçmeleri nedeniyle Müslüman cemaatindeki gerginliğin devam etmesi bekleniyor.