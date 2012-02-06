-Bulgaristan'da baraj çöktü SOFYA (A.A) - 06.02.2012 - Bulgaristan'ın güneyinde İvanovo barajının çökmesi sonucu Harmanlı bölgesinde Biser ve Leşnikovo köyleri sular altında kaldı Harmanlı Bölge Valisi İrena Uzunova, tüm bölgede alarm ilan edildiğini, hava kuvvetlerine ait helikopterlerin de kurtarma çalışmaları için gönderildiğini bildirdi. Yoğun sis ve karla karışık yağmur nedeniyle felaket bölgesindeki halkın durumu ile ilgili bilgi alınamadığı açıklandı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı Biser ve Leşnikovo köylerinde iki kişi hayatını kaybetti. Başbakan Boyko Borisov da kurtarma çalışmalarını bizzat yönetmek üzere helikopterle bölgeye gitti. Sivil Savunma ekiplerinin bölgeye tekne ve zırhlı araçlarla ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi. Su baskını sonucu Bulgaristan-Türkiye E-80 otoyolunun bazı bölümlerinin de sular altında kaldığı açıklandı.