T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bulgaristan'da baraj çöktü SOFYA (A.A)

06 Şubat 2012 13:20

-Bulgaristan'da baraj çöktü SOFYA (A.A) - 06.02.2012 - Bulgaristan'ın güneyinde İvanovo barajının çökmesi sonucu Harmanlı bölgesinde Biser ve Leşnikovo köyleri sular altında kaldı Harmanlı Bölge Valisi İrena Uzunova, tüm bölgede alarm ilan edildiğini, hava kuvvetlerine ait helikopterlerin de kurtarma çalışmaları için gönderildiğini bildirdi. Yoğun sis ve karla karışık yağmur nedeniyle felaket bölgesindeki halkın durumu ile ilgili bilgi alınamadığı açıklandı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı Biser ve Leşnikovo köylerinde iki kişi hayatını kaybetti.  Başbakan Boyko Borisov da kurtarma çalışmalarını bizzat yönetmek üzere helikopterle bölgeye gitti. Sivil Savunma ekiplerinin bölgeye tekne ve zırhlı araçlarla ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi. Su baskını sonucu Bulgaristan-Türkiye E-80 otoyolunun bazı bölümlerinin de sular altında kaldığı açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24