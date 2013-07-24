Bulgaristan'da abluka altına alınan meclis boşaltıldı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da hükümet karşıtı kitlesel eylemler sürerken, bir grup protestocu parlamento binasını abluka altına aldı.

AFP haber ajansına göre olaya yerel saatle sabah 3'te müdahale eden polis, ablukayı yarıp içeride mahsur kalan 100’den fazla siyasetçi, gazeteci ve personeli çıkardı. Polis birimleri bina çevresinde de kordon oluşturdu.

Mecliste mahsur kalan gazeteciler, binadan ilk olarak ekonomi, maliye ve çalışma bakanları ile Sosyalist Parti ve Türk nüfusunu temsil eden ortakları MRF üyelerinin çıkarıldığını doğruladı.

Bina yerel saatle sabah 05:00’te tamamen boşaltıldı. İş makineleri de protestocuların barikatlarını yıktı.

Bulgaristan'daki hükümet karşıtı eylemlerin 40'ıncı gününde polis ve göstericiler arasında çatışma da yaşandı.

AB Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Viviane Reding de, eylemcileri desteklediğini açıkladı.

Canlı bir soru-yanıt toplantısına katılan Reding, Twitter hesabında, 'Bugün Sofya'dayım, yolsuzlukları protesto eden Bulgar vatandaşlarına destekliyorum' dedi.

Parlamento binasının dışındaki gerilim, kabine üyelerinin bütçe değişikliklerini ele aldığı sırada yükseldi.



Özür yetmedi



'Mafya', 'İstifa' slonganları atan eylemciler milletvekillerini taşıyan bir otobüsün binadan ayrılmasına engel oldu.

Bazı eylemcilerin ve en az bir polisin yaralandığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin en yoksul üyesi Bulgaristan, aylardır siyasi çalkantı içinde. Şu anda iktidarda bulunan hükümet geçen Mayıs ayındaki erken seçimle işbaşına gelmişti.

Son beş haftadır, sosyalistlerin liderliğindeki koalisyon hükümetine karşı başkent Sofya ve diğer kentlerde binlerce kişi eylem yapıyor.

Gösteriler tartışmalı medya patronu Delyan Peevski'nin istihbarat kurumunun başına getirilmesiyle başlamıştı.

Başbakan Plamen Oreşarkski daha sonra bu atamayı geri alıp, özür dilemişti. Buna karşın, protesto eylemleri devam etti.



BBCTürkçe