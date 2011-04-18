-BULGARİSTAN'DA "OTOYOL MAFYASI" BİR TÜRK'Ü SOYDU SOFYA (A.A) - 18.04.2011 - Bulgaristan'da, transit geçiş yapan yabancıların korkulu rüyası olan ve İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler sonucu uzun süredir sessiz kalan otoyol mafyası yine ortaya çıktı. Tatil için Hollanda'dan Türkiye'ye yola çıkan ve Hollanda vatandaşlığı da bulunan Recep Kalkan (57) adlı gurbetçi Bulgaristan'da Trakya otoyolunda polis kıyafetli ve kar maskeli soyguncuların hedefi oldu. İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Recep Kalkan'ın kullandığı otomobil Sofya yakınlarında Vakarel bölgesinde soyguncular tarafından durduruldu. Polis kıyafetli kar maskeli soyguncular, kimliğini göstermeye çalışan Recep Kalkan'ın çantasını kaparak arkada bekleyen ve üzerinde polis sireni bulunan bir arabaya binip hızla kaçmayı başardı. Polis, soyguncuların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını açıkladı. Recep Kalkan'ın gasp edilen çantasında 2000 avro nakit para, pasaportları ve diğer kimlik belgelerinin bulunduğu öğrenildi.