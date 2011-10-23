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Dünya

Bulgaristan vatandaşları oy kullanıyor EDİRNE (A.A)

23 Ekim 2011 13:14

-Bulgaristan vatandaşları oy kullanıyor EDİRNE (A.A) - 23.10.2011 - Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçimi için, Edirne'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, kurulu bir sandıkta oy vermeye başladı. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, Ankara, İstanbul, Edirne, Antalya, Babaeski, Bursa, Büyükkarıştıran, Gebze, Eskişehir, İzmir, İzmit, Kapaklı, Körfez, Kırklareli, Lüleburgaz, Manisa, Muratlı, Saray, Serdivan, Tekirdağ, Çayırova, Çorlu ve Yalova'da kurulu 23 sandıkta oy kullanabiliyor. Türkiye'de yaşayan Bulgar seçmenler yerel seçimler için oy kullanamıyor, sadece cumhurbaşkanı seçimi için tercih yapabiliyor. Yeni seçim yasasına göre, son dört ay kesintisiz olarak Bulgaristan'da ikamet edenler yerel seçimlerde oy kullanabiliyor. Edirne'deki oy verme işlemi de saat 06.00'da 75. Yıl İlköğretim Okulunda başladı.  Aynı okulda 2009'da genel seçim için kurulan sandıkta bin civarı seçmen oy kullanmıştı. Bugün de bu sayıya yakın seçmenin oy kullanmak için geleceği tahmin ediliyor.

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