Bulgaristan Türkleri yeni parti kuruyor



Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Partisi'nin (HÖH) dış politikasıyla ilgili anlaşmazlık parti genel başkanının azledilmesine yol açmıştı. Parti yönetim kurulu, Lütfi Mestan'ın genel başkanlıktan azli ve parti üyeliğinden çıkarılmasını kararlaştırmıştı. Lütfi Mestan, 2013 yılında genel başkanlığa seçilmişti. Uzun yıllar HÖH'e liderlik eden Ahmed Doğan partinin onursal başkanlığını yürütüyordu.

Türkiye yanlısı olarak tanınan Lütfi Mestan Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinde Türkiye'yi haklı bulduğunu söylemişti. HÖH kurucusu Ahmed Doğan ise NATO üyesi Bulgaristan'ın Türk-Rus anlaşmazlığında taraf olmaması gerektiğini savunmaktaydı.

Yeni parti 27 Şubat'ta kuruluyor

Lütfi Mestan, HÖH'ü Rusya ve oligarkların elinden kurtarmak istediğini, partiyi Avrupa-Atlantik eksenine yönlendirmeye çalıştığını söylüyor. Mestan, partiyi ve seçmenlerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a altın tepside sunduğu iddialarını reddediyor. Mestan'ın ilan ettiği yeni parti, kuruluş toplantısını 27 Şubat günü başkent Sofya'da yapacak. Parti, "Sorumluluk Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar" kısaca DOST adını taşıyor. Mestan'ı eleştirenler DOST Partisi'nin Ankara tarafından finanse edildiğini savunuyor.

Doğan ve Peevski'ye Türkiye'ye giriş yasağı

Bu arada Türk medyasında yer alan haberlere göre HÖH kurusu Ahmed Doğan ve milletvekili Delyan Peevski'ye Türkiye'ye giriş yasağı konuldu. Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı gerginlikte Doğan'ın takındığı Moskova yanlısı tutum eleştirildi. Ahmed Doğan "Sovyet ajanı", Delyan Peevski ise " adı yolsuzluk ve mafya ilişkileriyle anılan bir Bulgar oligark ve kaçak sigara imparatoru" olarak nitelendi. HÖH eski genel başkanlarından Osman Oktay'a göre bu HÖH'e ve "Doğan modeli"ne vurulmuş ağır bir darbe.

Türkler, Bulgaristan siyasetinin kilidi

1990 yılında kurulan Hak ve Özgürlükler Partisi Bulgar siyasetinin kilit partisi sayılıyor. Meclis ve devlet başkanlığı seçimlerinde oy potansiyeli önemli rol oynayan partinin 240 üyeli Bulgaristan meclisinde 36 milletvekili bulunuyor. Bulgaristan nüfusunun yüzde 10'unu, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma etnik Türkler oluşturuyor.