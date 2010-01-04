Bulgaristan Türkiye'den 10 milyar dolar istiyor

T24- Bulgaristan, 1913 yılından sonra Türkiye'den göç eden Bulgarların Türkiye'de bırakmak zorunda kaldıkları mal ve mülkleri için 10 milyar dolar tazminat ödenmesi için resmi başvuruya hazırlanıyor.



Yurt dışındaki Bulgarlardan sorumlu Devlet Bakanı Bojidar Dimitrov, Bulgar basınına yaptığı açıklamada, söz konusu tazminatın ödenmemesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin Bulgaristan tarafından engelleneceğinin sinyalini verdi.



Tazminat konusunun AB'nin Türkiye için hazırladığı 2008 ilerleme raporunda yer aldığını belirten Dimitrov, "Bu sorunun çözümü Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için vazgeçilemeyecek bir ön koşuldur" yorumunu yaptı.



Türkiye'den istenecek tazminat konusunda yapılacak resmi başvuru için devlet arşivindeki tapu kayıtları ve belgelerin tek tek incelendiğini kaydeden Dimitrov, 2009 yılında 306 mirasçıya taleplerine ilişkin tasdikli tapu ve evrak kopyası verildiğini açıkladı. Dimitrov, işlemlerin devam ettiğini belirterek, hak sahiplerine zaman geçirmeden devlet arşivlerine başvuruda bulunmaları çağrısı yaptı.



Bojidar Dimitrov, tazminat meselesinin, Türkiye ile Bulgaristan arasında 1925 yılında imzalanan ve halen yürürlükte olan Ankara Anlaşması'nda yer aldığını ileri sürerek, "Türkiye'den anlaşmanın gereklerini yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.



Trakya göçmenlerinin Türkiye'deki mal ve mülk varlıklarıyla ilgili istedikleri tazminat konusunun Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un bu ay sonuna doğru Türkiye'ye yapması planlanan resmi ziyaret sırasında da gündeme getirileceği öğrenildi.



Türkiye ile Bulgaristan arasında 18 Ekim 1925 tarihinde imzalanan ve Bulgaristan parlamentosunda 27 Mayıs 1926 tarihinde onaylanan Ankara Anlaşması, Osmanlı-Rus savaşı (1878) ile 1925 yılları arasındaki zaman diliminde gerçekleşen karşılıklı göçleri içeriyor.



Bulgaristan Trakya Dernekleri yetkilileri, anlaşmanın ek protokolünün "V" maddesine dayanarak, Bulgar göçmenlerin varisleri adına, Türkiye'deki mal varlıkları için tazminat istiyor. Oysa anlaşma sadece Türkiye'den Bulgaristan'a göç eden Bulgarları değil, Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorla göç ettirilen Türkleri de kapsıyor. Araştırmalar, aynı dönem içerisinde 2 milyona yakın Türkün Bulgaristan'daki bütün mal ve mülklerini geride bırakmak zorunda kalarak, Türkiye'ye göç ettiklerini ortaya koyuyor.



Ankara Anlaşması'nın ek protokolü ayrıca, her iki ülke sınırları içerisinde kalan taşınmazların ilgili ülkenin mülkiyetine geçeceğini de öngörüyor.

