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Dünya
Deutsche Welle

Bulgaristan Türkiye sınırında tel örgü inşaatını tamamlıyor

Bulgaristan-Türkiye sınırında inşa edilen ter örgünün inşaatının sona ermek üzere olduğu bildirildi. Tel örgünün Bulgaristan güzergahı üzerinden Türkiye'den AB'ye akan göçmen akışına engel olması planlanıyor.

13 Mayıs 2017 00:28

Görevi kısa süre önce devralan yeni Bulgar hükümetinin Türkiye-Bulgaristan sınırı üzerinde inşa edilen tel örgünün inşaatında sona yaklaştığı bildirildi.

259 kilometre uzunluğunda olan ve Avrupa Birliği'nin dış sınırı olma özelliğini taşıyan hat üzerindeki tel örgünün, mültecilerin Türkiye'den AB'ye yasa dışı geçiş yapmasına engel olmasının planlandığı belirtildi.

AB'nin Bulgaristan'a, sınır koruma alanında kullanılması amacıyla hâlihazırda 160 milyon euro değerinde mali destek aktardığı belirtildi.

"Tel örgü koruma sağlıyor”

Bulgaristan'ın yeni içişleri bakanı Valentin Radev, cuma günü Bulgar meclisinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Radev, sınır tel örgüsünün inşaatının sona ermiş olduğu 30 kilometrelik kısımda otoyol inşa edilmesinin planlandığını aktardı. Ayrıca inşaatın bitimine yalnızca 21 kilometre kaldığı kaydedildi.

Sınır gözetlemesinin "mülteci geçişlerine yönelik baskıya karşı güvenilir bir koruma sunduğunu" belirten Radev, Bulgaristan sınırındaki bu baskının önceki yıla göre on kat düştüğünü" söyledi. Bakan, sınır tel örgüsü inşaatını ilgilendiren bazı kamu ihalelerinin gecikmeye uğradığını da sözlerine ekledi.

AB'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan'da bulunan çeşitli mülteci kabul merkezlerinde şu an yaklaşık 4 bin 500 kişi yaşıyor. Söz konusu merkezlerdeki kapasitenin yüzde 40'ıysa boş durumda.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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