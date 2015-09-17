Bulgaristan Türkiye sınırında önlem alıyor



Macaristan'ın sınırını tel örgülerle kapatmasının ardından yeni yollar arayan sığınmacıların bir bölümü de Türkiye üzerinden Bulgaristan ve Yunanistan'a yöneldi.

Bulgaristan büyük bir sığınmacı akınına karşı güneydoğu sınırında askeri önlemler almaya başladı. Sınıra asker göndermeye başlayan Bulgaristan'ın ihtiyaca göre asker sayısını bine kadar çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

Sığınmacı almak istemeyen Bulgaristan, Türkiye sınırını daha önce tel örgülerle kapatmıştı.

Sınırlarına tel örgü çekmeye devam eden Bulgar yetkililer, yasadışı girişleri durdurmayı ve sığınmacıların yasal yollarla Bulgaristan'dan geçmesini sağlamayı istediklerini söylüyorlar.

Avrupa Birliği'ne 2007 yılında üye olan Bulgaristan, henüz Schengen Bölgesi'ne dahil değil.

Öte yandan Almanya da Çek Cumhuriyeti sınırındaki kontrollerini sıkılaştırdı. Alman polisi, şimdiye kadar bu bölgede 4 insan kaçakçısının yakalandığını açıkladı.