T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bulgaristan Türkiye sınırında önlem alıyor

Bulgaristan, sığınmacı akınına karşı Türkiye'ye olan sınırında geniş önlemler almaya başladı. Almanya da Çek Cumriyeti'ne olan sınırında kontrolleri sıkılaştırdı.

17 Eylül 2015 16:21


Macaristan'ın sınırını tel örgülerle kapatmasının ardından yeni yollar arayan sığınmacıların bir bölümü de Türkiye üzerinden Bulgaristan ve Yunanistan'a yöneldi.

Bulgaristan büyük bir sığınmacı akınına karşı güneydoğu sınırında askeri önlemler almaya başladı. Sınıra asker göndermeye başlayan Bulgaristan'ın ihtiyaca göre asker sayısını bine kadar çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

Sığınmacı almak istemeyen Bulgaristan, Türkiye sınırını daha önce tel örgülerle kapatmıştı.

Sınırlarına tel örgü çekmeye devam eden Bulgar yetkililer, yasadışı girişleri durdurmayı ve sığınmacıların yasal yollarla Bulgaristan'dan geçmesini sağlamayı istediklerini söylüyorlar.

Avrupa Birliği'ne 2007 yılında üye olan Bulgaristan, henüz Schengen Bölgesi'ne dahil değil.

Öte yandan Almanya da Çek Cumhuriyeti sınırındaki kontrollerini sıkılaştırdı. Alman polisi, şimdiye kadar bu bölgede 4 insan kaçakçısının yakalandığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BulgaristanTürkiyeCumriyetiYunanistanBulgaristan TürkiyeBulgarBirliğiSchengen BölgesiAlmanyaCumhuriyetiDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/MÇ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24