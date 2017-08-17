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Dünya
Deutsche Welle

Bulgaristan, Türkiye sınırına asker gönderiyor

5 bölgeye ayrılacak sınır bölgesine 600 asker konuşlandırılacak

17 Ağustos 2017 15:45

Bulgaristan Türkiye'den gelen kaçak göçle mücadele amacıyla sınır güvenlik önlemlerini artırıyor.

Bulgaristan Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Krasimir Karakaçanov Alman 'Die Welt' gazetesine verdiği demeçte 'Sınırların korunmasında daha fazla askerin görevlendirileceğini ve Türkiye sınırının beş bölgeye ayrılacağını' söyledi.

Bu bölgelerden her birine bulunduğu mıntıkayı beklemek üzere bir silahlı bölük yerleştirileceğini belirten Karakaçanov, toplam 600 askerin bir bölümünün özel eğitimli muhariplerden oluşacağını söyledi. Bakan, uygulamaların, sınır korumada askerin polisten daha etkili olduğunu gösterdiğini belirterek, ayrıca kaçak göçmen hareketlerinin kameralar ve insansız hava araçları yardımıyla gözetleneceğini açıkladı.

"Çoğu ekonomik göçmen"

"Kaçak göçmenlerin kitleler halinde Avrupa'ya akın etmesine daha fazla göz yumulamayacağını belirten Bakan, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının gerekirse silah zoruyla korunabilmesi için İtalya ve Yunanistan'da NATO ya da Avrupa Birliği birliklerinin görevlendirilmesi gerektiğini" söyledi.

Karakaçanov Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelenlerin çoğunluğunun ekonomik göçmen olduğunu savundu ve "Takibata uğramış değiller, hayatlarının korunmasına muhtaç değiller. Sadece zengin bir Batı ülkesinde yaşamak istiyorlar" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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