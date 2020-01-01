Bulgaristan TürkAkım’dan gaz almaya başladı

Bulgaristan kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz, ülkenin TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz alımına başladığını belirtti.
Sputnik'in haberine göre Bulgargaz şirketinden yapılan açıklamada, 30 Aralık 2019 tarihinde Gazprom Export şirketiyle ek anlaşmanın imzalandığı ifade edildi. Ek anlaşma, Bulgaristan’ın gaz alım noktasının Romanya sınırdaki Negru-Vode’den Türkiye sınırındaki Istranca’ya taşınmasını öngörüyor. Gaz alım noktasının yerinin değiştirilmesinin yaklaşık 41 milyon euro tasarruf sağlayacağı kaydedildi.