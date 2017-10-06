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Bulgaristan sınırında yakalanan PKK'lı tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü PKK üyesi 37 yaşındaki Fırat Aksu, tutuklandı

06 Ekim 2017 15:10

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Bulgaristan\'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü PKK üyesi 37 yaşındaki Fırat Aksu, tutuklandı.
Edirne\'de bulunan 54\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'nda görevli askerler, yasa dışı yollardan Bulgaristan\'a gitmek isteyen bir şüpheliyi, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve PKK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Faruk Aksu olduğu tespit edildi. Hudut karakolundaki işlemlerinin ardından teslim edildiği jandarma ekiplerince adliyeye sevk edilen Aksu, \'terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve PKK terör örgütü üyesi olduğu\' gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

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