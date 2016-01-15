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Bulgaristan sınırında TIR dorsesinde saklanan 45'i çocuk 106 mülteci yakalandı

Mültecilerin havasızlıktan boğulmak üzere olduğu bildirildi

15 Ocak 2016 22:25

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan Bulgaristan’a yük götüren TIR’ın dorsesine yapılmış özel bölümde havasızlıktan boğulmak üzere 45’i çocuk toplam 106 Suriyeli mülteci yakalandı. Kaçakları taşıyan TIR sürücüsü, yanındaki arkadaşı ve eskortluk yapan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı.

DHA'dan Ali Can Zeray'ın haberine göre Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul’dan gelen Bulgaristan plakalı bir TIR’da Suriyeli mültecilerin Avrupa ülkelerine götürülmek üzere geleceği ihbarını aldı. Takibe alınan TIR, TEM otoyolu Havsa bölümünde, eskortluk yaptığı belirlenen Bulgar plakalı otomobil ise otoparkta durduruldu.

 

Havasızlıktan etkilendiler

 

TIR’ın yapılan ilk kontrolünde dorsesindeki gümrük mühürlerinin koparıldığını belirledi. Dorseyi kontrol eden jandarma ekipleri, inşaat malzemelerin arkasında tuğlalarla özel olarak yapılan bölümde havasızlıktan boğulmak üzere olan 45’i çocuk toplam 106 Suriyeli mülteci buldu. Havasızlıktan etkilenen Suriyeli mülteciler çağrılan ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından kontroldan geçirildi. Ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi’ne bağlı Tunca Barınma Evine teslim edildi. 

Mültecileri taşıyan TIR sürücüsü İ.M. yanında bulunan arkadaşı İ.M. ile eskortluk yapan otomobilin sürücüsü H.V. ile yanındaki Bulgar uyruklu G.D. gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor.

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